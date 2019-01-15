趨勢科技 LINE 防詐達人機器人，幫你揪出詐騙仔！

2019-01-15 01:32:42 9M87
防詐達人機器人

LINE 裡面充斥著各種免費貼圖、臉書的優惠商品，或是各種買一送一好康，這些東西到底哪些是真的那些是假的？尤其是人多的群組，很容易就會被這些假消息洗版，因此防毒軟體公司趨勢科技推出「防詐達人」LINE 機器人來幫我們辨別出詐騙連結，只要將「防詐達人」邀請進入群組、轉傳訊息給它，只要偵測到連結，它就會幫我們做初步的辨識，來看看如何加入吧！類似的 LINE 機器人你也可以參考：LINE 機器人美玉姨，終結 LINE 謠言、假資訊


「防詐達人」LINE 機器人：https://line.me/R/ti/p/%40dr.message

「防詐達人」能偵測那些不安全連結？
  • 假好康
  • 假貼圖
  • 詐騙 LINE@ 好友連結
  • 惡意程式網站
  • 釣魚網站

假LINE@好友辨識

△ 首先與一般 LINE 機器人一樣，先點擊上方連結將 LINE 機器人加入好友，就可以開始使用啦，主要有兩種使用方法與時機，讓我們繼續看下去。

轉傳驗證連結

LINE假貼圖辨識

△ 遇到朋友傳來的優惠、免費貼圖、限時下載，到底是真是假，將連結直接傳給機器人，它就會回傳結果給我們，若發現是假連結，就會出現如上圖的警示訊息，大家還沒點開連結，就可以知道這個連結的安全性。當然除了複製貼上之外，你也可以點擊訊息對話框右上方的小箭頭，選擇「轉傳」並選擇要辨識的連結，傳送給「防詐達人」

加入群組

如果你覺得複製貼上、轉傳連結太麻煩，直接將「防詐達人」加入群組，它就會幫我們自動辨識訊息，就省下複製貼上、轉傳訊息的步驟，達到全自動辨識功能，如何邀請機器人進群組呢？在群組中，選擇「邀請」將防詐達人加入，就可以自動辨識過濾掉有問題的訊息連結。

LINE假好康辨識

△ 若是安全的連結，就會顯示上圖的畫面，大家可以放心點擊瀏覽。

我發現可疑連結如何回報？

趨勢科技LINE機器人

△ 發現可疑連結的話，可以將連結直接貼上與機器人的對話視窗，並點擊下方的立即回報就可以囉！

「防詐達人」LINE 機器人：https://line.me/R/ti/p/%40dr.message

趨勢科技 LINE 防詐達人機器人，幫你揪出詐騙仔！ 相關文章

訪客留言

趨勢科技 LINE 防詐達人機器人，幫你揪出詐騙仔！ 參考資料

Line 機器人大集合，翻譯、占卜、天氣、輻射線查詢一網打盡 - 海芋小站
提供軟體教學與下載、介紹有趣網站 、探索蔬食資訊、記錄程式開發、寫下旅行日記 Phone (541) 754-3010 Email [email protected ... 而你還知道Line還有那些機器人 嗎？歡迎一起分享出來喔！延伸閱讀： Line Card 登場！透過Line就可以傳送祝福卡片 ...
提高警覺，防詐騙! 啟動 Email Checker 檢查 (Apple ID 雙步驟驗證，你設了沒?) - 就是教不落
點進連結，進入疑似 Apple 網頁，查看網址不對，還要輸入信用卡資料，他馬上提高 ... 網站，有一則「辨識「網路釣魚」詐騙電子郵件」文章，我建議大家仔細閱讀，提高警覺，預防詐騙。首先，檢查連結網站是否安全的方式，會發現「Apple, Inc ...
歡迎加入Line 165反詐騙宣導官方帳號-新北市政府警察局板橋分局
歡迎加入Line 165反詐騙宣導官方帳號. 加入方式. 發布日期：105-02-03; 發布單位：板橋分局. 請大家一起來加入165反詐騙Line官方帳號，第一手反詐騙資訊報您知，&nbsp;...
【學起來】利用防詐達人新功能過濾臉書的一頁式詐騙連結 - MyGoPen
操作方式和以往一樣只要將訊息或網址轉傳給防詐達人，就可以讓你在下單購買前，先初步檢查一下 ... 看到超級優惠好康,最好透過品牌之LINE官方帳號、官方網站或LINE@認證 ... 資料來源：趨勢科技- [防詐騙] 臉書一頁式廣告詐騙事件頻傳趨勢防詐達人新 ..... 要做些設定才安全 &middot; 【學起來】Email被盜用、被駭怎麼辦？
LINE 台灣火紅成為詐騙的新溫床，官民合作要來共同打擊| TechNews ...
即時通訊軟體LINE 在台灣的高滲透率，成為詐騙集團下手的目標。 ... 或是優惠券吸引LINE 用戶的目光，再藉機會利用以假亂真的假網站，騙取使用者的資訊。 ... 為了提高資安宣導傳播效益，即日起至9 月19 日，LINE 推出「LINE防詐&nbsp;...
ScamAdviser 檢查網站是否為釣魚、詐騙網站 - 免費資源網路社群
雖然現在一般的防毒軟體都有具備防釣魚網站的功能，但有些時候資料庫並不是那麼即時，如果你遇到一些 ... YouTube &middot; Facebook &middot; Dropbox &middot; LINE &middot; 字型下載 &middot; 免費圖庫 &middot; 限時免費 ... ScamAdviser 是一個免費的網站安全檢測服務，透過150 種不同的指標來檢查網站是否安全可靠，使用者只要輸入網址就會顯示結果。 .... 贊助商連結.
刑事局推懶人包 一分鐘防詐騙 - Yahoo奇摩新聞
刑事局針對新興電信詐騙，製作大補帖式的懶人包，輕鬆搞懂如何預防電信詐騙，詳情可上刑事局網站，如有任何疑問可打165反詐騙諮詢專線查詢。1030615 看這些話題的相關文章 ...
LINE 帳號被盜了怎麼辦？？如何預防與帳號被盜申訴、復權處理教學 - Yahoo奇摩新聞
最近常常發生 LINE 帳號被盜的情況，很多人都好奇說自己也沒做什麼事情，帳號一樣被有心人士盜取，根據阿達在網路上看到的案例與 LINE 官方公布的資訊，其實問題還是出在「使用者」也就是您的身上，由於阿達常常接獲讀者
詐騙！ - 165 首頁- 165 全民防騙網
網傳警政署防詐訊息？部分內容有錯誤！ 最近更新日期：11 一月2019. 中油發送「贈送中油自助加油5折券」？ 最近更新日期：09 一月2019. 醫管局發出的通知？
很常誤按詐騙網址？小技巧教你如何辨別網路上的『 真詐騙假優惠 ...
這個「趨勢科技防詐達人」是一個LINE機器人，只要跟它對話把你覺得可疑 ... 有不安全連結」(還會特別把你的名字打出來這點很可愛XD)，但如果網址&nbsp;...