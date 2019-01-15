LINE 裡面充斥著各種免費貼圖、臉書的優惠商品，或是各種買一送一好康，這些東西到底哪些是真的那些是假的？尤其是人多的群組，很容易就會被這些假消息洗版，因此防毒軟體公司趨勢科技推出「防詐達人」LINE 機器人來幫我們辨別出詐騙連結，只要將「防詐達人」邀請進入群組、轉傳訊息給它，只要偵測到連結，它就會幫我們做初步的辨識，來看看如何加入吧！類似的 LINE 機器人你也可以參考：LINE 機器人美玉姨，終結 LINE 謠言、假資訊
「防詐達人」LINE 機器人：https://line.me/R/ti/p/%40dr.message
「防詐達人」能偵測那些不安全連結？
- 假好康
- 假貼圖
- 詐騙 LINE@ 好友連結
- 惡意程式網站
- 釣魚網站
△ 首先與一般 LINE 機器人一樣，先點擊上方連結將 LINE 機器人加入好友，就可以開始使用啦，主要有兩種使用方法與時機，讓我們繼續看下去。
轉傳驗證連結
△ 遇到朋友傳來的優惠、免費貼圖、限時下載，到底是真是假，將連結直接傳給機器人，它就會回傳結果給我們，若發現是假連結，就會出現如上圖的警示訊息，大家還沒點開連結，就可以知道這個連結的安全性。當然除了複製貼上之外，你也可以點擊訊息對話框右上方的小箭頭，選擇「轉傳」並選擇要辨識的連結，傳送給「防詐達人」
加入群組
如果你覺得複製貼上、轉傳連結太麻煩，直接將「防詐達人」加入群組，它就會幫我們自動辨識訊息，就省下複製貼上、轉傳訊息的步驟，達到全自動辨識功能，如何邀請機器人進群組呢？在群組中，選擇「邀請」將防詐達人加入，就可以自動辨識過濾掉有問題的訊息連結。
△ 若是安全的連結，就會顯示上圖的畫面，大家可以放心點擊瀏覽。
我發現可疑連結如何回報？
△ 發現可疑連結的話，可以將連結直接貼上與機器人的對話視窗，並點擊下方的立即回報就可以囉！
「防詐達人」LINE 機器人：https://line.me/R/ti/p/%40dr.message