卡伯LINE機器人

辦信用卡的小確幸，不外乎兩種：現金回饋、航空哩程，其中比較大眾的非「現金回饋」莫屬，不過現金回饋如此多，從大賣場、交通、咖啡廳、停車、看電影到餐廳五花八門，加上信用卡如此多張，到底哪邊消費用哪張卡可以將「小確幸」最大化？最近小編發現「卡伯 LINE 機器人」這個好用的神器，「卡伯」這個機器人背後是一個能夠自動更新並分析優惠資料的引擎， 確保我們在 LINE 機器人上看到的優惠資訊，在每一分每一秒，都是正確無誤的，我相信大家都有一樣的困擾，所以趕快將「卡伯 LINE 機器人」加入好友吧。

LINE機器人

首先將「卡伯 LINE 機器人」加入 LINE 好友，小編把好友連結放在文章後方，點開連結後按下「聊天」>「加入好友」。

卡伯LINE機器人

開啟聊視窗之後，點選「我的錢包」，先新增我們擁有的「信用卡」及「電子支付」，大家請放心不需要輸入卡號，只需要讓「卡伯」知道你用的是哪家銀行的卡別、什麼電子支付即可。

信用卡優惠整理

選好自己用的信用卡及電子支付就可以開始享受「卡伯」替我們整理的最新優惠資訊囉。

電子支付優惠

使用方法非常簡單，可以依照銀行、電子支付來查詢優惠，不過通常這不太實用，更實用的在下面。

LINE Pay 優惠整理

也就是根據我們的所在位置，列出附近「符合持有的信用卡」優惠的商家，這樣我們消費時，就能夠拿出對的卡來消費囉！連結放在下面，大家趕快好友加起來吧。

https://www.cardbo.info/

傳送門：卡伯 LINE 機器人

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訪客留言

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