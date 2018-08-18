LINE PAY 攜手一卡通，以後可以直接轉帳、付錢、搭捷運、收款！

2018-08-18 03:41:13 9M87
LINEPAY 一卡通

LINE PAY 與一卡通即將推出支付平台，簡單來說，應用上就會像是微信支付一樣便利，朋友間的轉帳、付款通通不避再經手實體硬幣及鈔票，以微信的例子看來，很快就超越了支付寶，因為通訊軟體基於「朋友」這件事上，結合了支付，可以說是所向無敵，再說 LINE 原本就是大部分台灣人通訊聊天的主要 App，要付錢給朋友的畫，當然第一時間大腦會與 LINE 自動關聯！


LINE PAY 一卡通支付平台限制
目前 LINE PAY 介面只有信用卡與金融卡，未來也會增加一個一卡通電子支付帳戶，而根據相關規定，依照一卡通電子支付身分確認程度，有不同的轉帳限制額度，例如中等身分程度確認，每個月轉帳額額度為 30 萬元。在隱私方面，LINE PAY 也無法因此收集客戶的資料，一卡通電子支付帳戶與 LINE PAY 依然是兩個獨立平台。

LINE PAY 一卡通首波合作 8 家銀行名單

  • 富邦銀行
  • 聯邦銀行
  • 郵局
  • 台灣銀行
  • 玉山銀行
  • 中國信託
  • 新光銀行
  • 高雄銀行


金管會王副局長 14 日表示，一卡通去年就獲准兼營電子支付業務，也就是說，原本一卡通的主要支付業務，包含高雄捷運支付、街口支付等，未來通通可以在 LINE PAY 上辦到！

LINE PAY 一卡通未來應用

未來 LINE PAY 的應用層面非常廣大，或擴及到生活的種種支付，為我們帶來方便，實現未來帶著一支手機，就能出門的日子也相當接近了，像是搭捷運、透過 LINE 轉帳給朋友、將銀行帳戶與 LINE 串聯、與朋友出門吃飯的付款、購物等！

LINE PAY 如何使用？

LINEPAY 一卡通

步驟1. 進入LINE Pay
步驟2. 點選「我的條碼」
步驟3. 輸入LINE Pay專屬密碼（或使用Touch ID）

步驟4.
iOS用戶：開啟點數支付功能
Android用戶：點選點數支付功能
※可折抵之點數會顯示於條碼上方

步驟5. 請店員刷條碼，即完成付款囉！

雖然目前只有上述八家銀行與 LINE PAY 合作，但相信未來會更加普及，對於手機支付這件事，對岸也領先了台灣好幾年，希望此次的 LINE PAY 與一卡通的合作可以真正便利我們的生活，最快將於 8/23 日上線，大家可以好好期待一番啦！

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