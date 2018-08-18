LINE PAY 與一卡通即將推出支付平台，簡單來說，應用上就會像是微信支付一樣便利，朋友間的轉帳、付款通通不避再經手實體硬幣及鈔票，以微信的例子看來，很快就超越了支付寶，因為通訊軟體基於「朋友」這件事上，結合了支付，可以說是所向無敵，再說 LINE 原本就是大部分台灣人通訊聊天的主要 App，要付錢給朋友的畫，當然第一時間大腦會與 LINE 自動關聯！
LINE PAY 一卡通支付平台限制
LINE PAY 一卡通首波合作 8 家銀行名單
- 富邦銀行
- 聯邦銀行
- 郵局
- 台灣銀行
- 玉山銀行
- 中國信託
- 新光銀行
- 高雄銀行
金管會王副局長 14 日表示，一卡通去年就獲准兼營電子支付業務，也就是說，原本一卡通的主要支付業務，包含高雄捷運支付、街口支付等，未來通通可以在 LINE PAY 上辦到！
LINE PAY 一卡通未來應用
未來 LINE PAY 的應用層面非常廣大，或擴及到生活的種種支付，為我們帶來方便，實現未來帶著一支手機，就能出門的日子也相當接近了，像是搭捷運、透過 LINE 轉帳給朋友、將銀行帳戶與 LINE 串聯、與朋友出門吃飯的付款、購物等！
LINE PAY 如何使用？
步驟1. 進入LINE Pay
步驟2. 點選「我的條碼」
步驟3. 輸入LINE Pay專屬密碼（或使用Touch ID）
步驟4.
iOS用戶：開啟點數支付功能
Android用戶：點選點數支付功能
※可折抵之點數會顯示於條碼上方
步驟5. 請店員刷條碼，即完成付款囉！
雖然目前只有上述八家銀行與 LINE PAY 合作，但相信未來會更加普及，對於手機支付這件事，對岸也領先了台灣好幾年，希望此次的 LINE PAY 與一卡通的合作可以真正便利我們的生活，最快將於 8/23 日上線，大家可以好好期待一番啦！
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