大家還記得一卡通嗎？一卡通從電子票證步入金流代收（行動支付）服務的市場啦！不管實體的電子票證、電子支付帳戶，或是線上、線下交易，付款方或收款方，通通都可以使用一卡通付 iPASS Pay 金流整合服務，簡單來說就是大陸的支付寶啦，在大陸出門不需要帶錢包，有手機就能活了，沒想到台灣現在才剛要起步，不過至少有所動作了，雖然台灣市面上已經有各種行動支付 Pay 了，而一卡通 iPASS Pay 讓我最有感覺的是朋友之間也可以互相轉帳啦！
iPASS Pay 一卡通付五大特色：
- 支付工具多元：iPASS Pay 電子支付帳戶餘額、信用卡、約定連結存款帳戶付款、以及便利商店業代收、ATM、WebATM、網路銀行之多元管道支付，並提供價金保管服務，有效保護消費者權益。
- 帳戶內轉移：可將款項預先存放於 iPASS Pay 電子支付帳戶，以便與其他 iPASS Pay使用者進行交易或資金移轉。儲值方式多 元且便利，包含便利商店業代收、ATM、Web ATM、網銀轉帳、約定連結存款帳戶儲值之多種儲值管道。
- 省手續費：提供電子支付帳戶餘額間款項移轉服務，讓會員能更快速且便捷完成彼此間的款項移轉，省去現金移轉或 ATM 轉帳 甚至親臨銀行櫃台的時間成本，提升效率。
- 掃描支付/收款：提供會員利用 iPASS PAY APP 於實體通路進行收/付款，透過行動裝置 APP 掃碼方式，安全快速地完成交易，提供更完善的電子支付環境。
- 境外支付：提供境外旅客使用其支付寶在台灣完成付款，省去換匯的麻煩且無須再費心辨識不熟悉的零錢與鈔票，減 少攜帶現金量並降低遺失現鈔風險，讓旅行更加輕量優雅。
iPASS Pay 一卡通付 iOS：這邊請
iPASS Pay 一卡通付 Android：這邊請
△ 大家跟我一樣沒有一卡通帳號的話，趕快來註冊一下吧，還有手勢密碼登入，好蝦趴！
△ 註冊流程會比較繁瑣，因為牽扯到金流，還是謹慎一些比較安全。
△ 店家、網拍、消費者可以透過 QRcode 掃碼完成收款與付款，朋友間的轉帳也 OK
△ 一卡通付帳戶裡的餘額可以透過銀行轉帳儲值，要付款的話，按下面的掃描即可～
△ 還可以和朋友拆帳，蠻貼心的功能，要轉帳給朋友的話，也可以透過輸入電子支付帳號完成，不用跨行轉帳手續費～
iPASS Pay 一卡通付 iOS：這邊請
iPASS Pay 一卡通付 Android：這邊請
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