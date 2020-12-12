有跟小編一樣愛收集 LINE 貼圖的朋友嗎？如果有的話，本周 LINE 共有 13 款限時免費貼圖可讓你領取！這次貼圖包含有醜白兔、倉鼠大進擊、BRAWL STARS、喔熊森林、柴犬皮皮、油頭二世、ㄇㄚˊ幾兔等可愛貼圖，且有些貼圖下載期限到明年 1 月都可下載，有些過幾天後就會到期，下方有提供 13 款限免貼圖的下載條件與連結資訊給大家，想把這些 LINE 貼圖囊括袋中的朋友，趕緊趁這次機會海撈一波吧！想知道 LINE 有啥隱藏功能嗎？可以參考這篇：LINE 九大實用技巧請收藏！

LINE酷券免費貼圖 × 醜白兔

下載期限：2021 年 01 月 06 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「LINE酷券」官方好友便可下載「醜白兔」

Brawl Stars × LINE FRIENDS Stickers

下載期限：2021 年 01 月 06 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「LINE FRIENDS」官方好友便可下載「Brawl Stars」

生活市集×倉倉_倉鼠大進擊

下載期限：2021 年 01 月 0７ 日

使用效期：180 天

下載條件與連結：加入「生活市集傳送門」官方好友便可下載「倉鼠大進擊」

松果購物×阿松 A-SONG 歡慶聖誕節

下載期限：2020 年 12 月 31 日

使用效期：180 天

下載條件與連結：加入「松果購物」官方好友便可下載「阿松 A-SONG 歡慶聖誕節」

悠遊卡 BeBe 享樂每一天 讓你整週不用付

下載期限：2020 年 12 月 31 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「悠遊卡EASYCARD」官方好友便可下載「悠遊卡 BeBe」

sNug運動女孩 × 給足呵護篇

下載期限：2020 年 12 月 31 日

使用效期：180 天

下載條件與連結：加入「sNug給足呵護」官方好友便可下載「sNug運動女孩」

LINE購物護照限定★指節變身射手座

下載期限：2020 年 12 月 30 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：在「LINE 購物開通護照」便可下載「指節變身射手座」

LINE 官方嚴選×喔熊森林

下載期限：2020 年 12 月 30 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「LINE 官方嚴選」官方好友便可下載「喔熊森林」。

LINE購物夯話題×柴犬皮皮

下載期限：2020 年 12 月 30 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「LINE購物 夯話題」官方好友便可下載「柴犬皮皮」

LINE TAXI×油頭二世

下載期限：2020 年 10 月 23 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「LINE TAXI」官方好友便可下載「油頭二世」。

綠藤十年：咻咻熊的純淨選擇

下載期限：2020 年 10 月 17 日

使用效期：180 天

下載條件與連結：加入「綠藤生機」官方好友便可下載「咻咻熊的純淨選擇」。

LINE旅遊 × 旋轉甜不辣

下載期限：2020 年 10 月 16 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：加入「LINE旅遊」官方好友便可下載「旋轉甜不辣」。

Bubble2×ㄇㄚˊ幾兔-早安你好！

下載期限：2020 年 10 月 14 日

使用效期：90 天

下載條件與連結：「LINE Bubble 2 遊戲中」通過指定數量關卡便可下載ㄇㄚˊ幾兔

