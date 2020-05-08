很久沒吃麥當勞了嗎？最近午餐、晚餐或許可以考慮麥當勞，只要在 5/6~6/9 至麥當勞點餐，用 LINE Pay 結帳最高可享有 25% 回饋，也就是點了 100 元餐點，只要花 75 元就可吃到，這個優惠算是滿有誠意的，大家用餐時間，可以將麥當勞列入選項囉，雖然稍嫌不健康，不過畢盡也不是天天吃，算是可以接受的囉！



圖片來源：LINE Pay

活動時間：2020/5/6(三) 00:00 - 2020/6/9(二) 23:59

活動商店：麥當勞 (外帶、得來速、自助點餐機、櫃檯皆可)

※不適用於歡樂送及部分賣場麥當勞餐廳

活動內容：於麥當勞消費結帳時，透過 LINE Pay 使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或 LINE Pay Money (原一卡通帳戶)付款，單筆消費滿 $99 ( LINE POINTS 點數折抵金額不列入計算)，享以下優惠：

最高 25% LINE POINTS 回饋怎麼來的？

1. 選擇 LINE Pay Money (原一卡通帳戶) 付款

2. 單筆消費滿 99 元享 3% 點數回饋



3. 不限金額再享加碼 7% 點數回饋



4. 連結指定銀行再享 15% LINE Pay Money 儲值金回饋：

高雄銀行 - 消費就享 15% 儲值金回饋，每人回饋上限 100 元

土地銀行 - 單筆消費滿 99 元，享 15% 儲值金回饋

郵局 - 單筆消費滿 150 元，享 10% 儲值金回饋

使用 LINE Pay Money 付款注意事項：

連結指定銀行帳戶並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能 ( 兩者皆必須開啟 )。

其它優惠

若不想綁定 LINE Pay Money 付款，可以選擇綁定金融卡、信用卡付款，以下為各金融卡、信用卡回饋 % 數：

類別 LINE POINTS 回饋 備註 金融卡 VISA / Master Card / JCB 3% 信用卡 中國信託 LINE Pay 卡 9% 加碼：8%

原一般消費：1%

( 每帳號最高得 100 點 ) 台新 @GoGo 卡 加碼：5.5%

原一般消費：3.5%

( 每筆交易最高得 10 點 ) 聯邦賴點卡 加碼：7%

原一般消費：2%

( 每帳號最高得 100 點 ) 台北富邦 J 卡 加碼：8%

原一般消費：1%

( 每帳號最高得 100 點 )

資料來源：https://event-web.line.me/ectw/article/Wwgp25