LINE Pay 繳水電費

如何在不多花錢的情況下，每月多領最高 1000 LINE POINTS 點數呢？這邊就不賣關子啦～秘密就是用 LINE Pay 繳生活費，用原本就要繳錢的生活費，改為用 LINE Pay 就能獲得 LINE POINTS，舉凡：水費、電費、瓦斯費、有線電視費 (含寬頻費用)、健保費、學雜費 (臺北市、臺南市、雲林縣)，最高可享 5% 回饋，一直到 6/30 前通通有！

不過還是有一些限制與注意事項，下面幫大家整理：

LINE Pay 繳水電費

1. 繳水費：須綁定水號

Q：如何綁定？
A：LINE點選「錢包」＞「生活繳費」＞「水費」＞選擇所屬縣市＞選擇繳費機關＞「水號綁定」完成水號綁定

2. 繳電費：須綁定電號
Q：如何綁定？
A：LINE點選「錢包」＞「生活繳費」＞「電費」＞「電號綁定」完成電號綁定

3. 繳健保費：須綁定身分證字號
Q：如何綁定、繳費？
A：LINE點選「錢包」＞「生活繳費」＞「健保費」＞綁定身分證字號 (限綁定LINE Pay Money用戶本人身分證字號)＞開啟身分證字號查詢並接收待繳通知

4. 繳瓦斯費、有線電視費(含寬頻費用)、學雜費無須綁定
Q：瓦斯費怎麼繳？
Ａ：LINE點選「錢包」＞「生活繳費」＞「瓦斯費」＞選擇所屬縣市＞選擇繳費業者，點選掃描圖示，依序分別掃描三段條碼，並使用LINE Pay Money餘額完成帳單繳費

Ｑ：有線電視費(含寬頻費用)怎麼繳？
Ａ：LINE點選「錢包」＞「生活繳費」＞「有線電視費」＞選擇所屬縣市＞選擇繳費業者，點選掃描圖示，依序分別掃描三段條碼，並使用LINE Pay Money餘額完成帳單繳費

Ｑ：學雜費怎麼繳？
Ａ：LINE點選「錢包」＞「生活繳費」＞「學雜費」＞選擇所屬縣市＞掃描QRcode或三段條碼並使用LINE Pay Money餘額完成帳單繳費。

*如需列印臺北市學雜費繳費證明單，請至台北富邦銀行公庫專區列印：https://ebank.taipeifubon.com.tw/EGOV/index

*臺南市/雲林縣學雜費每筆需另自行負擔手續費3元，如需列印學雜費繳費證明單，請至臺灣銀行學雜費入口網列印 ：https://school.bot.com.tw/newTwbank/Receipt.aspx

5. 學雜費僅限臺北市、臺南市、雲林縣

6. 回饋以當月累計符合回饋資格的生活繳費項金額 x5% 後四捨五入計算，例如：當月使用 LINE Pay Money 繳納指定生活繳費項目金額共計為 1,000 元，回饋計算方式為 1,000 x5%=50 點。

7. 每 LINE Pay Money 帳號每月合計最高可得1,000點

8. 回饋點數將於繳費完成次月 10 日起陸續發放

9. 首次透過生活繳費功能以 LINE Pay Money (原一卡通帳戶) 繳納以上指定項目，再享 LINE POINTS 20 點回饋

LINE POINTS 點數可以買什麼？

LinrPoints過期

開啟 LINE POINTS 頁面後，點選「使用」，往下滑之後就會看到可兌換的商品，小編我最常兌換的就是咖啡啦，除了咖啡，也可以兌換抵用在超商消費的金額，很方便！

https://event-web.line.me/ectw/article/ojENo6

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