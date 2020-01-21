最近將 LINE HUB 設定成我的瀏覽器首頁，過去大家都是奇摩首跟 Google 為首頁，是否想過預設首頁該換個選擇了呢？為什麼會有這樣的想法呢？因為現在生活的確離不開 LINE 通訊軟體，像我最近已經習慣點 LINE TODAY 查看新聞資訊，不自覺成為我最主要的新聞資訊管道，而過去 LINE 都是單一服務，這次推出 LINE HUB 整合了各種服務資訊，還有哪些 LINE 的服務值得大家使用呢？現在就帶著大家來解鎖更多 LINE 的經驗值，最後再跟 Google 與 Yahoo 奇摩大家常用的入口網站做比較。

LINE HUB：https://lihi1.com/60bit

也可以從 LINE 電腦版左下角的地球進入

先帶大家到 LINE HUB 首頁來看看，上方的 Banner 就包含有 LINE TODAY 新聞、購物、叫車與 LINE FRIENDS 的周邊產品，下方有完整的 LINE 服務列表，多達近 16 項服務，在不知不覺當中 LINE 的服務已經如此多元，大家解鎖的 LINE 工具幾項了呢？為了因應現代生活上各種不同的需求與娛樂，我文內就以 LINE 現有服務讓我得到的滿足去解鎖功能唷！

1. 求知：LINE TODAY

LINE 的使用度提高，我自己習慣 LINE TODAY 查看新聞資訊，已經超過在 FACEBOOK 點選新聞的頻率了，而且 LINE TODAY 的分類比過去奇摩更詳細，除上圖中可以發現，基本的娛樂、國內、生活、運動等之外，也有更多詳細的分類，像是人際、星座，不知道是不是依照台灣民眾所關心的排行做分類，但我覺得如果有國內分類的話，應該也可以增加國外分類。

TODAY 還連動新聞及台及 NBA 直播，簡單來說如果你是租屋的朋友，沒有電視台沒關係，可以用 LINE HUB 取代。

2. 求買（比價）、求回饋、求票券：LINE 購物、LINE 酷券

線上購物是一種新的趨勢，若能在線上買到的東西我也不一定會出門去買，LINE 購物有點像是 SHOPBACK 一樣，從 LINE HUB 的購物上，你可以先鎖定你要的商品，然後進行各電商平台的比價，這裡除了可以比現金以外，還可以比回饋 % 數，難怪會是很多小資女的購物熱門新選擇。

△ LINE 購物的合作店家，大家都很熟悉吧

如果大家平常用電腦線上購物的話，那麼建議大家一定要設定 LINE HUB 後可以直接從 LINE 購物網購，多拿回饋%。譬如以家樂福購物來說，若你自己直接前往家樂福的線上購物，你無法有任何的 LINE POINT 回饋；假若你是從 LINE 購物點選前往的話，可以有 5% 的回饋，單一商品最高 500 點回饋，等於買任何東西都是 95 折的折扣，若你還使用 LINE PAY 信用卡結帳的話，還有 1% 的回饋金額，想要當小資省錢族群，這都要好好計算的唷！

LINE 酷券則是可以讓你買便宜的好地方，甚至可以使用 LINE POINT 免費兌換咖啡、餐券等等，有很多很多不同品牌跟服務項目的選擇，想要便宜票券可以稍微比較一下唷！

3. 求影視、求音樂：LINE TV 與 LINE MUSIC

很多人喜歡追劇消磨時間，我自己也不例外，LINE TV 提供了非常多的收視選擇，很多最新的偶像劇都可以在上面找到，甚至很多女生們喜愛的韓劇也都有，還包含了各種綜藝、動漫、電影、BL 館、海外影集...，LINE TV 除了免費選擇以外還可以購買 VIP 的，雖然免費會員還是很多影視可以看，不過會有廣告，而且不會有高畫質，因此購買 VIP 會是一個不錯的選擇。

以現階段年訂閱方案來看，等於每天花不到 4 元台幣，就可以擁有去除廣告、VIP 搶先看、片庫看到飽等等的福利。

△ 近期要追的劇都在上面可以看到，付費是個很划算的選擇。

之前做過一個比較方案，請大家參考：LINE MUSIC 台灣登場，每月 149 元有哪些特色？月租費以最便宜的來計算，每天花費大概 5 元，若是習慣聽音樂、喜愛聽音樂、追最新音樂的話，也是非常省的花費，若是加上 LINE TV 每天不到 4 元的花費，每天花不到 10 元就可以有音樂和影視的雙重享受，你也可以考慮看看唷！

4. 求網路：LINE MOBILE



從 LINE HUB 下方的相關服務，可以找到 LINE MOBILE。

以上各種需求都是建立在有網路的基礎上，所以網路是絕對不能少的，我自己現在就是使用 LINE MOBILE 的電信方案，其實背後就是遠傳電信，所以若是信賴遠傳的 4G 網路速度、穩定度的話，那麼選用 LINE MOBILE 的方案也不吃虧，尤其對比較依賴 LINE 的用戶來說，不僅可以網路吃到飽，還有 LINE POINT 的回饋。

LINE MOBILE 的方案相對其他電信真的簡單許多，就是 299-599 吃到飽，但是網速不一樣的差異，可以依照你自己對於網速的在意選擇專案，因為LINE MOBILE 也很積極在推，目前申請都享 109 點加碼 88 點，每個月帳單都有 2% 回饋，大家可以了解一下方案。

入口網站比較評量

比較 LINE HUB、Google、YAhoo 入口網站的差異

Google ：主要還是以搜尋引擎為主，服務較沒那麼人性化。

雖然手機上已經有 OK Google 可以查看新聞資訊等等，不過在電腦上還是以搜尋為主，它的資料庫是龐大的，不過新聞資料的提供是比較被動的。購物需求上是有整合，比過功能比較不著重在比價，只是給你很多選擇的入口，其實也結合了機票與訂房等資訊，可以說要查甚麼都還是有的！我只能說 Google 雖然是世界最大的搜尋引擎，他是入口網站，但是也是個出口網站。

Yahoo 奇摩 ：服務多元，但感覺是進步不多依賴度不高。

這是比較古早以前的路口網站，現在若是以流量來看是比較少了，甚至搜尋引擎都已經是 Bing 的搜尋引擎，我相信還是很多人習慣以 Yahoo 奇摩為入口網站，同樣進去就可以得到許多新聞、購物資訊，我自己覺得 Yahoo 奇摩的資訊性還是夠的，不過有些服務老舊了卻還是不下架，譬如說曾經非常轟動的知識家+。此外在影劇與音樂上 Yahoo 也沒有相對服務，這是很可惜的。

LINE HUB ：綁原先LINE的各服務，所以入口網站相對人性化規劃。

因為 LINE 通訊跟行動支付的崛起，使用的黏著度也會高，LINE HUB 綁定原先既有的服務 LINE TODAY 與 LINE 購物資訊等各種服務，在視覺排版跟動線上，相比 Yahoo 奇摩真的是簡單很多很多，也比較符合一般大眾的目標需求，譬如說我前文所提到的各種需求，我只能說在 LINE 依賴度那麼高的這段期間，LINE HUB 會是值得使用的入口網站。

大家可以試著把 LINE HUB 設定成首頁看看，可以再和我說說看有什麼心得囉～

LINE HUB：https://lihi1.com/60bit