用 LINE 檢舉交通違規，真的有用嗎？對方付錢就不會被開罰？

2019-07-15 09:12:19 9M87

LINE 檢舉停車

路上常常看到別人亂停車，但要何檢舉呢？今天在 LINE 上面看到一款可以檢舉「違規停車」、「佔用婦幼車位」、「未使用方向燈」、「行駛路肩」、「佔用機車停車」等違規檢舉，但是這樣的檢舉方式真的有效嗎？存在哪些道德瑕疵？有法律上的問題嗎？今天就帶大家來看看這款傳說可以用 LINE 檢舉違規停車的工具，是不是真的有用呢？

LINE 檢舉停車

△ 首先點擊下方的好友連結加入因為愛好友這款服務是由一賣愛提供的加入好友之後點擊進入聊天視窗按下下方的開始錄影按鈕

In My Eye

△ 接著會另開一個新的頁面在這個網頁上可以點及違規停車的種類不可能會規定車站用戶有車位未使用方向燈行駛路間佔用機車停車等類型點擊之後就可以開始用手機錄影

交通違規怎麼檢舉

△ 暴雨完畢之後就可以輸入完整的車牌號碼記得在中間加上底線輸了車牌號碼之後瀏覽器會要求存取位置資訊也就是自動讀取你的地址這樣一來就不用用手機了

LINE 檢舉停車

△ 確定地址沒有儲值後按下確認影片就會開始就會上傳愛講ok就完成了，違規停車資料會上傳到對方的後台，並由人工填寫違規檢舉的表單來達到匿名檢舉違規的效果。

是否有爭議？

LINE 檢舉停車

△ 你以為這樣檢舉對方就會吃罰單了嗎？小編仔細研究了一下，下載 「In My Eye」 APP 之後，可以儲值金額到裡面，若你的車牌號碼受到檢舉，可以直接扣款，如此一來檢舉單就不會被寄出，而是收到 APP 違規停車通知。小編個人覺得，這樣的商業模式，或許是有些爭議的，畢竟警察才是執法單位，若真的透過 LINE 檢舉違規停車，有儲值的人變成有繳保護費不會被罰，而且收到 APP 通知後，也不見得會解決違規的問題。到底有沒有用，大家可以自己思考一下囉。

合法的交通違規檢舉方式有哪些？

交通違規檢舉專區

△ 如果真的要有用的檢舉，可以透過「內政部警政署」的網頁，來違規所在區域檢舉，因為各地區的檢舉格式可能不相同，因此可以透過這個網頁來找到你的違規區域，並送出檢舉申請表格。

LINE 違規停車檢舉

△ 找到你的所屬區域之後，進入「交通違規檢舉系統」。

LINE 交通違規檢舉

△ 輸入檢舉人資料之後，就可以開始登入檢舉案件啦！雖然這個方式沒有 LINE 方便，但至少是內政部官方的頁面，相對正式一些，也不會有遇到繳保護費檢舉沒用問題，但是缺點就是「非匿名」，要填入個人資料前心裡都會有些猶豫 ~ 大家自己斟酌囉！

傳送門：LINE 檢舉違規停車 In My Eye

傳送門：內政部警政署 - 交通違規檢舉專區

用 LINE 檢舉交通違規，真的有用嗎？對方付錢就不會被開罰？ 相關文章

訪客留言

用 LINE 檢舉交通違規，真的有用嗎？對方付錢就不會被開罰？ 參考資料

對方違規停車造成我車禍擦撞上他 | Yahoo奇摩知識+
我就不會撞上了 所以我才會希望對方付一點責任(如果是我的話我會付一點賠償)畢竟是我害人發生車禍了(真心的) 希望個位大大 ... 違規停車並代表不表是肇事主因 會被另外告發違規紅單 再說駕駛人本身就應該注意行車狀況 保持距離適當駕駛 ...
防亂檢舉！ 未具名、照片太久、微罪均不罰 - LINE Today
去年11月在高雄鹽埕區同一路段，住戶把車停在騎樓被開出的40幾張罰單，還有 ... 停紅線內也被開了15張罰單，2起誇張的交通罰單都是檢舉達人匿名檢舉。 ... 也讓警方每天就得處理5000件，而這些違規內容第一名就是違規停車共占了6 ... 台灣刁無法無天，法律是用來參考的，制裁台灣刁最有效的的手段就是罰款！
想詢問近期有被微軟盯上的大大們如何處置? - iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題，拯救 IT 人的一天
經銷商只會把資料給微軟而已，不應該給第三方，而微軟會不會給第三方，基本上，授權合約沒寫，就不應該做 4. 很剛好我們公司就 10個人左右，直接買經銷商寶盒，直接覆蓋到所有的人數，每次來問，都說今年業績超差的，人員遇退不補，很怕老闆會 ...
1040701起，又是並排違停！ (第91頁) - 汽機車七嘴八舌- 汽車討論區 ...
臨時並排停車只有罰600元,不是2400元,第二分局確實是最難檢舉違規停車的分局, ... 還不一定成案,回覆我說,我無法證明對方在這3分鐘內沒有移動,就連臨時並排停車都不願意開, ... 做高鐵一千多元而已也不付錢 ... 重點就是他違規我檢舉他被罰去繳錢就這麼簡單 .... 違規事實明確違規人申訴也沒用違規事實不明確員警也不會開單告發
被後車追撞，還得上法院、罰錢 - BabyHome親子討論區
然後請對方賠償，不但可以得到賠償也不會 這麼倒楣”了 同事是看她受傷，加上是個弱女子所以才沒要她賠償 沒想到同事的善意卻換來 ... 第38期：親子家庭新規上路：房租補助5千、上下公車刷卡、懷孕兒童車位開罰
沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察 | 互動享生活 | 多媒體看時事 | 時事話題
用LINE 傳送 彰化和美鎮十茂路附近民眾因違規停車，吃上大批罰單，有人甚至一次接到19張罰單，為之跳腳。 圖／縣議員賴清美提供 ... 引發爭議的彰化和美鎮十茂路附近許多民眾遭檢舉違規停車案，有人一次接到19 ...
教你用一支手機就能輕鬆送出交通違規檢舉單！ - Yahoo奇摩新聞
所以我們要教教大家如何「簡單」地利用手機送出交通違規檢舉單。 ... 經常在路上看到違規停車、開車不打方向燈、夜間不開車燈、隨便亂鑽車陣、雙黃線超車. .... 7/11起民眾可使用Line Pay一卡通、街口支付、Pi拍錢包的行動支付APP掃 ... 工商時報【朱漢崙╱台北報導】為強化台灣Pay的場域應用便利性，台灣行動支付&nbsp;...
查證困難引民怨檢舉交通違規將不得匿名- 社會- 自由時報電子報
Line. FB. twitter. 〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾檢舉交通違規案件逐年增加，交通部 ... 挾怨報復、誤認有獎金的民眾一直檢舉，甚至同一個違規停車案件就傳30次檢舉，讓 ... 現在科學儀器蒐證便利，為確保檢舉資料真實性，受理機關須知檢舉人真實姓名及 ... 現在用APP看新聞還可以抽獎點我下載APP 按我看活動辦法.
交通微罪擬記點取代罰錢 - LINE Today
另外，輕微違規未來則擬用「記點記帳」方式，給違規民眾改過的機會，如果 ... 現行輕微違規，譬如深夜紅線停車等，首犯罰鍰將可「記帳」不開罰，先予記點， ... 例如紅線如果劃太多，民眾幾乎天天都在違規，就會對違規變得不在乎。 ... 2018年01月30日16:16 檢舉. 有用嗎？無照駕駛一大堆!發生車禍還要丈量誰對錯?
檢舉魔人新招？照片「修圖」再檢舉一次車主傻爆眼| 社會| 三立新聞網 ...
住在台南新營的謝太太回高雄探望公婆，因為違規停車被檢舉，一連接到兩張 ... 照片「修圖」再檢舉一次車主傻爆眼. 2018/09/18 22:24:00 新聞台. FB; line ... 張罰單，紅單上都寫民眾檢舉案件、車輛臨停沒緊靠道路右側及被罰3百元， ... 為了買水果，投訴人把車子停在武廟路旁，沒想到就被人拍照檢舉。」 .... 用眼睛看就知道不是同一張。