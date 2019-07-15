路上常常看到別人亂停車，但要何檢舉呢？今天在 LINE 上面看到一款可以檢舉「違規停車」、「佔用婦幼車位」、「未使用方向燈」、「行駛路肩」、「佔用機車停車」等違規檢舉，但是這樣的檢舉方式真的有效嗎？存在哪些道德瑕疵？有法律上的問題嗎？今天就帶大家來看看這款傳說可以用 LINE 檢舉違規停車的工具，是不是真的有用呢？

△ 首先點擊下方的好友連結加入因為愛好友這款服務是由一賣愛提供的加入好友之後點擊進入聊天視窗按下下方的開始錄影按鈕

△ 接著會另開一個新的頁面在這個網頁上可以點及違規停車的種類不可能會規定車站用戶有車位未使用方向燈行駛路間佔用機車停車等類型點擊之後就可以開始用手機錄影

△ 暴雨完畢之後就可以輸入完整的車牌號碼記得在中間加上底線輸了車牌號碼之後瀏覽器會要求存取位置資訊也就是自動讀取你的地址這樣一來就不用用手機了

△ 確定地址沒有儲值後按下確認影片就會開始就會上傳愛講ok就完成了，違規停車資料會上傳到對方的後台，並由人工填寫違規檢舉的表單來達到匿名檢舉違規的效果。

是否有爭議？

△ 你以為這樣檢舉對方就會吃罰單了嗎？小編仔細研究了一下，下載 「In My Eye」 APP 之後，可以儲值金額到裡面，若你的車牌號碼受到檢舉，可以直接扣款，如此一來檢舉單就不會被寄出，而是收到 APP 違規停車通知。小編個人覺得，這樣的商業模式，或許是有些爭議的，畢竟警察才是執法單位，若真的透過 LINE 檢舉違規停車，有儲值的人變成有繳保護費不會被罰，而且收到 APP 通知後，也不見得會解決違規的問題。到底有沒有用，大家可以自己思考一下囉。

合法的交通違規檢舉方式有哪些？

△ 如果真的要有用的檢舉，可以透過「內政部警政署」的網頁，來違規所在區域檢舉，因為各地區的檢舉格式可能不相同，因此可以透過這個網頁來找到你的違規區域，並送出檢舉申請表格。

△ 找到你的所屬區域之後，進入「交通違規檢舉系統」。

△ 輸入檢舉人資料之後，就可以開始登入檢舉案件啦！雖然這個方式沒有 LINE 方便，但至少是內政部官方的頁面，相對正式一些，也不會有遇到繳保護費檢舉沒用問題，但是缺點就是「非匿名」，要填入個人資料前心裡都會有些猶豫 ~ 大家自己斟酌囉！

傳送門：LINE 檢舉違規停車 In My Eye

傳送門：內政部警政署 - 交通違規檢舉專區