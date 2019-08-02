天天記帳 iPhone 免費記帳最好用的 APP 之一，讓記帳成為習慣

2019-08-02 06:44:38 9M87

天天記帳

每個月領完薪水，什麼都沒花就成了月光族嗎？常常聽到有人說勤記帳可以有效控制開銷，今天小編要來跟大家分享一款記帳 APP「天天記帳」，是 iOS 系統中少數免費、好用的記帳 APP 之一，介面操作簡單，主打幾秒內就可以輕鬆完成記帳，還支援 iCloud 雲備份，重要記帳資料不遺失，此外，記帳最怕的就是半途而廢，月曆式的直覺操作，讓你記帳不再半途而廢！趕快下載下來體驗這款功能強大的記帳 APP 吧。關於更便利的記帳方式，你也可以參考：LINE 記帳雞快速記帳，免下載其它 App，20 萬人都在用

天天記帳功能快速看：

  • 使用簡單：簡約直觀的用戶界面，讓您可以輕鬆操作
  • 查看方便：行事曆視圖配合列表清單的呈現，讓您的記賬狀況一目了然
  • 報表豐富：詳盡多彩的報表，讓您對收支狀況瞭如指掌
  • 個性化自訂：高度可自訂的賬戶，類別，成員清單，個性化您的賬本
  • 重複款項的自動填寫：可自動填寫工資等常規款項，幫您節省寶貴時間
  • 資料的長期保存：無縫的iCloud雲備份,再也不用擔心資料丟失
  • CSV 資料輸出功能，你的資料你做主
  • 發票管理：貼心的發票收據夾功能，讓收支明細有據可查
  • 資產管理：帳戶和轉賬功能，把握錢流的來龍去脈
  • 隱私保護：方便的圖案鎖配合TouchID，FaceID，充分保護記賬隱私
  • 體積輕巧：輕巧的體積，節省寶貴的手機空間
  • 無網絡也可記賬：本地儲存，無網絡環境下依然可以方便記賬

記帳 iOS

△ 目前這款記帳 APP 只在 iOS 系統中上架，在 App Store 就可以下載的到，下載後開啟 APP，主頁面是一個月曆式的介面，大家使用起來應該會相當熟悉，讓記帳就像在行事曆上新增行程一樣簡單。

天天記帳

△ 不喜歡行事曆的檢視方式，也可以轉換成清單條列式的瀏覽，如果你覺得這樣更符合自己閱讀的習慣的話。更進階一點，如果要有效管理自己的收入、支出，最好是在月初就列好各項預算，才是有效的理財方式阿。

記帳 iPhone

△ 記錄支出、收入，要輸入的資訊包含：金額、類別、帳戶、成員，連帳戶都獨立出來，可以有效管理每個銀行帳戶裡的資產，甚至連成員都可以記錄起來，看誰花最多就可以好好算帳（誤）

天天記帳

△ 圖表分析的部分，檢視時可以很清楚的看到各種分析，包含收入類別比、收入帳戶比、收入成員比，依據月、年分類，每一筆支出、收入都清清楚楚，簡直太強大啦。

記帳 APP 推薦

△ 最後是比較細節的設定，像是每月開始計算的日期、記帳提醒、固定收支、固定轉帳、圖案鎖保護等，我個人覺得「天天記帳」這款 APP 是非常相當強大的免費記帳工具，如果用它來管理自己得收支，長期下來肯定會對自己的財務方面有很大的幫助，所以趕快下載下來吧！

下載：
天天記帳 ( App Store 下載 )

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