記帳真的是件很難的事情，工具真的很多種，我覺得無論是哪種都能替你詳實的記錄支出與收入，重點就是要動手去記帳，一字訣就是「勤」，二字訣就是「勤快」，三字訣就是「要勤快」，四字訣就是「要很勤快」，五字訣.....，總之記帳沒有什麼真本領，只要勤快就可以了！這份 EXCEL 記帳本曾經上過商業週刊，經過不斷努力改良推出了 2020 年度電子式家庭計算簿，有支援 Microsoft Excel 2003 與 2007 兩種版本，有記帳需求的朋友們可以立刻下載來努力看看囉！使用教學可以看「一張 Excel 表，賺飽退休金」。本篇文章經由【聰明記帳-改變生活從現在開始】授權分享，未經同意請勿分流檔案。

Excel 功能特色：



完整的帳戶設定功能，包含有現金、信用卡與銀行帳戶等等。

簡單使用的圖表設計，可以快速分析個人與家庭的收支狀態，要請款拿圖表最快！

行事曆通知功能，能提醒常用的固定繳款，譬如說信用卡繳款等。

完美支援跨年度的記帳，以前記帳一年一個檔案，這個版本可以不用換檔案，讓你隨時查每個時間的記帳。

可自訂名稱的分類功能，個人化需求能被滿足

2020 Excel 記帳本下載：

2020年度Excel家庭記帳本v3版本.zip（KIWISLIFE官方下載）

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