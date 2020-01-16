018 Excel記帳本免費下載 v3.3 支援跨年度、信用卡

記帳真的是件很難的事情，工具真的很多種，我覺得無論是哪種都能替你詳實的記錄支出與收入，重點就是要動手去記帳，一字訣就是「勤」，二字訣就是「勤快」，三字訣就是「要勤快」，四字訣就是「要很勤快」，五字訣.....，總之記帳沒有什麼真本領，只要勤快就可以了！這份 EXCEL 記帳本曾經上過商業週刊，經過不斷努力改良推出了 2020 年度電子式家庭計算簿，有支援 Microsoft Excel 2003 與 2007 兩種版本，有記帳需求的朋友們可以立刻下載來努力看看囉！使用教學可以看「一張 Excel 表，賺飽退休金」。本篇文章經由【聰明記帳-改變生活從現在開始】授權分享，未經同意請勿分流檔案。

018 Excel記帳本免費下載 v3.3 支援跨年度、信用卡

Excel 功能特色：

  • 完整的帳戶設定功能，包含有現金、信用卡與銀行帳戶等等。
  • 簡單使用的圖表設計，可以快速分析個人與家庭的收支狀態，要請款拿圖表最快！
  • 行事曆通知功能，能提醒常用的固定繳款，譬如說信用卡繳款等。
  • 完美支援跨年度的記帳，以前記帳一年一個檔案，這個版本可以不用換檔案，讓你隨時查每個時間的記帳。
  • 可自訂名稱的分類功能，個人化需求能被滿足

記帳對很多人來說是件很難的事情，只有持續記帳的人才能了解記帳的需求，也只有持續在記帳才能開發更多方便的功能，這一點我覺得作者做的很棒。每個人記帳習慣不同，我也曾經努力記帳過很長一段時間，我的記賬工具不統計我的總資產，因為怕看到太低的數字會難過，也怕看到有閒錢就想敗家，所以只統計簡單的支出與收入，知道每個月有存到錢或是賠錢即可。當然每個人喜愛的記帳方式不同，尤其現在手機記帳工具也很方便，到底哪一款工具是好的？「只要上手的工具就是好工具」我想這是我的最佳解答，而記帳這件事情除了工具要好之外，勤勞絕對不能少，作者釋出了他的絕佳好工具，能否將自己理財的能力更上一層樓，就靠大家自己了！

作者記帳經驗談：https://kiwislife.com/excel-saving-account-book-v3/
Excel 記帳工具使用教學：https://kiwislife.com/excel-savingbook-v3-tutorial/

2020 Excel 記帳本下載：
2020年度Excel家庭記帳本v3版本.zip（KIWISLIFE官方下載）
2020年度Excel家庭記帳本v3版本.zip（本站GOOGLE下載）
檔案大小：629 KB

2020 年度 Excel 家庭記帳本 3.3 現金信用卡版，記帳的訣竅就是「勤」 相關文章

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