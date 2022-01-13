Mac 切換視窗

你用習慣 Windows 系統的 ALT + TAB 切換鍵，轉移到 macOS 後開始懷念起這個功能？有沒有辦法在 Macbook 上也開啟這個功能？讓我們快速在各 APP 之間切換自如？沒問題！最近有網友自行開發了一款 APP「AltTab」，安裝之後就能夠讓 Mac 使用  ALT + TAB 切換視窗，完全免費下載，使用 Mac 的朋友下載起來使用一遍就回不去了，趕快來下載到 Mac 裡面試試吧。

AltTab

目前 AltTab 沒有辦法在 App Store 下載，可至文章後方下載 Zip 檔，下載之後解壓縮就可以看到 AltTab 啦。

AltTab

由於並非從 App Store 下載的，因此會有一些安全性及隱私的提示，按下打開繼續。

Mac 切換視窗

點擊左下方的鎖頭，輸入 Mac 密碼來允許 APP 所需要的權限。

alt tab Mac 切換視窗

需要的權限有無障礙及螢幕錄製兩個，都允需之後就可以開始享受 ALT + TAB 切換視窗的快感啦。

Mac 軟體推薦

權限都允許之後，就可以開始使用 TAB + ALT 視窗切換的功能，有需要的朋友趕快下載起來啦，連結幫大家放在下面。

https://alt-tab-macos.netlify.app/

下載：
AltTab 6.29.0.zip（GOOGLE下載）
AltTab 6.29.0.zip（1DRV下載）
AltTab 6.29.0.zip（MEDIAFIRE下載）
AltTab 6.29.0.zip（RAPIDGATOR下載）
AltTab 6.29.0.zip（MEGA下載）
檔案大小：8.35 MB

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