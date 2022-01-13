你用習慣 Windows 系統的 ALT + TAB 切換鍵，轉移到 macOS 後開始懷念起這個功能？有沒有辦法在 Macbook 上也開啟這個功能？讓我們快速在各 APP 之間切換自如？沒問題！最近有網友自行開發了一款 APP「AltTab」，安裝之後就能夠讓 Mac 使用 ALT + TAB 切換視窗，完全免費下載，使用 Mac 的朋友下載起來使用一遍就回不去了，趕快來下載到 Mac 裡面試試吧。

目前 AltTab 沒有辦法在 App Store 下載，可至文章後方下載 Zip 檔，下載之後解壓縮就可以看到 AltTab 啦。

由於並非從 App Store 下載的，因此會有一些安全性及隱私的提示，按下打開繼續。

點擊左下方的鎖頭，輸入 Mac 密碼來允許 APP 所需要的權限。

需要的權限有無障礙及螢幕錄製兩個，都允需之後就可以開始享受 ALT + TAB 切換視窗的快感啦。

權限都允許之後，就可以開始使用 TAB + ALT 視窗切換的功能，有需要的朋友趕快下載起來啦，連結幫大家放在下面。

https://alt-tab-macos.netlify.app/

下載：

AltTab 6.29.0.zip（GOOGLE下載）

AltTab 6.29.0.zip（1DRV下載）

AltTab 6.29.0.zip（MEDIAFIRE下載）

AltTab 6.29.0.zip（RAPIDGATOR下載）

AltTab 6.29.0.zip（MEGA下載）

檔案大小：8.35 MB