Picture to Painting Converter

製作海報需要吸睛的藝術風格圖片？SoftOrbits Picture to Painting Converter 能夠一鍵把照片轉換為藝術圖，內建 21 種風格，包含：藝術風、油畫、水彩畫及印象派，操作過程相當簡單直覺，匯入圖片後，只需要選擇按下運行，就會馬上獲得一張高畫質的風格圖片，原價美金 18.99 元，現在下載即可免費取得「終身免費序號」，推薦美編、平面設計師有需要的話可以把握限時免費活動馬上收下來喔。

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Picture to Painting Converter

點擊文章連結或限免活動頁面的載點，下載並安裝 Picture to Painting Converter 之後，開啟點擊「獲取免費註冊碼」

照片風格化軟體

然後輸入自己的 Email 並按下藍色按鈕。

藝術照片APP

最後輸入姓名、國家就完成囉。

照片變藝術照

完成後就可以看到這次的限時免費活動序號啦，序號是「終身授權」。

藝術大頭貼

把序號複製起來，貼回軟體中按下「立即激活」就完成啟用囉！

限時免費軟體

Picture to Painting Converter 的使用方法也非常簡單，點擊添加文件來匯入要處理的照片，一般的圖片 JPG、PNG 都支援。

風格化 APP

匯入照片之後，就可以看到效果的預覽區域，只會有一部分而已，按下運行後就會套用到整張圖，可能是考慮到軟體運做速度的關西，就先用局部來讓大家預覽會跑比較快。

限時免費軟體

右側的下拉選單就是內建的效果圖，下拉之後可以選擇各式各樣的風格，上圖為糖果風。

藝術照片APP

木塞風

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總共內建 21 種風格，其實把滑鼠懸停在風格上面就會出現該風格的預覽圖，風格有藝術、油畫、水彩畫、印象派四大分類，大家可以慢慢挑選自己喜歡的。

Picture to Painting Converter

找到自己喜歡的風格以後，按下運行，藝術風格就會直接套用到整張照片啦，按下頂端的「另存為」就可以儲存照片囉，效果錯滿自然的不會太假，請把握限時免費活動，把這款軟體收下，匯入自己的照片試試看吧。

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Picture to Painting Converter 6.0.7z（GOOGLE下載）
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