製作海報需要吸睛的藝術風格圖片？SoftOrbits Picture to Painting Converter 能夠一鍵把照片轉換為藝術圖，內建 21 種風格，包含：藝術風、油畫、水彩畫及印象派，操作過程相當簡單直覺，匯入圖片後，只需要選擇按下運行，就會馬上獲得一張高畫質的風格圖片，原價美金 18.99 元，現在下載即可免費取得「終身免費序號」，推薦美編、平面設計師有需要的話可以把握限時免費活動馬上收下來喔。

點擊文章連結或限免活動頁面的載點，下載並安裝 Picture to Painting Converter 之後，開啟點擊「獲取免費註冊碼」

然後輸入自己的 Email 並按下藍色按鈕。

最後輸入姓名、國家就完成囉。

完成後就可以看到這次的限時免費活動序號啦，序號是「終身授權」。

把序號複製起來，貼回軟體中按下「立即激活」就完成啟用囉！

Picture to Painting Converter 的使用方法也非常簡單，點擊添加文件來匯入要處理的照片，一般的圖片 JPG、PNG 都支援。

匯入照片之後，就可以看到效果的預覽區域，只會有一部分而已，按下運行後就會套用到整張圖，可能是考慮到軟體運做速度的關西，就先用局部來讓大家預覽會跑比較快。

右側的下拉選單就是內建的效果圖，下拉之後可以選擇各式各樣的風格，上圖為糖果風。

木塞風

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總共內建 21 種風格，其實把滑鼠懸停在風格上面就會出現該風格的預覽圖，風格有藝術、油畫、水彩畫、印象派四大分類，大家可以慢慢挑選自己喜歡的。

找到自己喜歡的風格以後，按下運行，藝術風格就會直接套用到整張照片啦，按下頂端的「另存為」就可以儲存照片囉，效果錯滿自然的不會太假，請把握限時免費活動，把這款軟體收下，匯入自己的照片試試看吧。

https://www.softorbits.net/picture-to-painting-converter/

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