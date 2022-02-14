你電腦還缺一款 PDF 工具嗎？需要桌面版的 PDF 軟體來離線管理 PDF 文件？最近小編發現 CoolNew PDF PRO 工具，支援 PDF 轉檔、分割、合併、壓縮任何 PDF 文件，轉檔功能包括：PDF 轉 CAD、PDF 轉 Office 文書文件、PDF 轉圖片等，編輯功能則包含：新增文字、圖片、橡皮擦、頁碼、尺寸調整、浮水印等，且最近它們推出限時免費活動，原價 39.99 美金，現在可以免費專業版啟用序號，趕快先領起來啟用不會吃虧！如果你錯過限時免費的話，請設定搶先看我們的臉書就不會錯過啦，然後先用 PDFsam 檔一下吧！
限時免費活動頁面：https://winningpc.com/coolnew-pdf-pro-license-key-free-full-download/
△ 進入活動頁面在輸入框輸入自己的信箱，之後點選 Continue 之後繼續。
△ 接著點選 Get The Code。
△ 之後就會發信到你的信箱。
△ 收到信之後就會得到這次活動序號，軟體免安裝版可以到文末下載。
安裝完成後，打開 APP 點擊右上角 Member Center。
在啟用前，必須「註冊」 CoolNew 會員，註冊完畢後點擊右上角 Use redeem code 啟用序號。
輸入剛剛 Email 收到的序號按下 OK。
看到上方畫面就代表序號啟用成功啦。
這時候就可以開始使用 CoolNew PDF PRO 轉檔及 PDF 編輯功能囉，小編將載點放在下面啦，趕快先下載起來再去取得序號吧。
PDF 轉檔功能比編輯功能更實用，這款工具得到賺到唷！
免安裝版：
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（GOOGLE下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（1DRV下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（MEDIAFIRE下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（MEGA下載）
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