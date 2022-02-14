PDF 轉 JPG

你電腦還缺一款 PDF 工具嗎？需要桌面版的 PDF 軟體來離線管理 PDF 文件？最近小編發現 CoolNew PDF PRO 工具，支援 PDF 轉檔、分割、合併、壓縮任何 PDF 文件，轉檔功能包括：PDF 轉 CAD、PDF 轉 Office 文書文件、PDF 轉圖片等，編輯功能則包含：新增文字、圖片、橡皮擦、頁碼、尺寸調整、浮水印等，且最近它們推出限時免費活動，原價 39.99 美金，現在可以免費專業版啟用序號，趕快先領起來啟用不會吃虧！如果你錯過限時免費的話，請設定搶先看我們的臉書就不會錯過啦，然後先用 PDFsam 檔一下吧！

限時免費活動頁面：https://winningpc.com/coolnew-pdf-pro-license-key-free-full-download/

CoolNew PDF PRO 序號

△ 進入活動頁面在輸入框輸入自己的信箱，之後點選 Continue 之後繼續。

CoolNew PDF PRO 序號

△ 接著點選 Get The Code。

CoolNew PDF PRO 序號

△ 之後就會發信到你的信箱。

CoolNew PDF PRO 序號

△ 收到信之後就會得到這次活動序號，軟體免安裝版可以到文末下載。

CoolNew PDF PRO

安裝完成後，打開 APP 點擊右上角 Member Center。

PDF 合併

PDF 編輯軟體

在啟用前，必須「註冊」 CoolNew 會員，註冊完畢後點擊右上角 Use redeem code 啟用序號。

PDF 轉 JPG

輸入剛剛 Email 收到的序號按下 OK。

PDF 轉檔工具

看到上方畫面就代表序號啟用成功啦。

CoolNew PDF PRO

這時候就可以開始使用 CoolNew PDF PRO 轉檔及 PDF 編輯功能囉，小編將載點放在下面啦，趕快先下載起來再去取得序號吧。

CoolNew PDF PRO 序號

PDF 轉檔功能比編輯功能更實用，這款工具得到賺到唷！

https://www.coolnewsoft.com/

免安裝版：
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（GOOGLE下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（1DRV下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（MEDIAFIRE下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）
CoolNew PDF PRO 100.1.1.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：70.45 MB

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