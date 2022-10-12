PDFelement

各行各業辦公難免都會遇到 PDF 文件，運氣比較不好遇到公司電腦沒有內建 PDF 編輯軟體怎麼辦？小編來推薦給各位一款功能超級強大的 PDF 編輯器 PDFelement，價格只要 Adobe Acrobat 一半，該給的功能卻沒有少，不論是編輯 PDF、PDF 簽名、PDF 加文字、PDF 合併、PDF 轉檔...幾乎所有 PDF 相關需求都能滿足，而且不只電腦版，Android、iOS 手機也能幫 PDF 簽名，同時也有雲端版可以用，重點是運行起來完全不卡頓，沒有一般 PDF 編輯器要跑很久的跡象，如果你正缺少一款 PDF 編輯工具，PDFelement 絕對是排名前三的選擇。

PDF 編輯器

PDFelement 的介面做的很簡單好操作，雖然功能很齊全，但是版面歸化的很整齊、讓人看起來很簡單，最主要是歸功於它分類分得很不錯，主要有編輯、註解、轉換、視圖、頁面、工具、表單、保護共 8 大分類，接著小編來一一分析各大功能給大家看：

編輯 PDF

PDF 編輯軟體

我個人使用 PDFelement 編輯 PDF 的經驗非常好，基本上編輯 PDF 就像編輯 Word 一樣輕鬆，打開檔案、輸入文字就搞定，此外其它編輯功能還有新增圖片、幾何圖形到 PDF 裡面、變更文字字體/大小/顏色、新增文字超連結、新增浮水印、 新增頁首頁尾等。

PDF 轉檔

PDF 簽名

PDFelement 本身還具備 PDF 轉檔功能，支援 PDF 雙向轉檔為 Word、Excel、PNG、JPG、Epub、PPT、等，而且可以同時轉檔多個 PDF 文件。不需要到外面找其它 PDF 轉檔工具，一款 PDFelement 功能直接給你到最滿。

PDF 註解

PDF 簽名 APP

需要批改、修改 PDF 時註解功能就很好用，像是教授改學生論文、主管修改員工上繳的企畫書、合約修改...都可以透過畫螢光筆、加便利貼、畫掉某行字的方式來下注解，甚至還可以直接在 PDF 上面畫圖來做更人性化的修正。

PDF 表單功能

PDF 編輯軟體 Mac

PDFelement 有很強的表單功能，可以輕鬆辨識 PDF 文件中的表格，點擊一下「識別表單」，馬上就可以產生可填寫的表格，或是也可以直接把 Word 表單搬過來。

PDF 編輯軟體 Mac

甚至還具備提取表格中的數據、加總等功能，功能可以說是跟 Adobe Acrobat 並駕齊驅。

PDF 簽名

PDF 轉檔

PDF 簽名絕對是小編最常用的功能沒有之一，因為常常需要簽署合約，而 PDFelement 最好用的地方就在於，下載 PDFelement 手機版 APP，就可以直接在手機上完成簽署 PDF 的動作，不需要再開啟電腦。

PDF 翻譯

PDF 合併

PDFelement 也內建了翻譯工具，在文件中有時遇到比較專業的術語，馬上就可以進行翻譯，不需要再另外開啟瀏覽器來查找翻譯。而且 PDFelement 翻譯功能一次可以翻譯 10 萬個字元，完勝市面上各式免費翻譯工具。

PDF 列印

PDF 轉 Word

列印頁面也與 Word 有幾分相似，可以選擇是否要列印注解、表單，列印大小、單面列印、頁面尺寸各種設定全都一目了然。

雲端平台可多人協作

PDF 轉 Excel

此外 PDFelement 還可以產生分享連結，支援多人雲端協作。

PDF 轉 PPT

朋友打開連結就可以看到 PDF 文件，可以輕易地跟朋友線上協作，共同編輯一份文件。

價格方案

PDF 表格<span id=" />

PDFelement 年度方案是 2380 元，終身方案是 3880 元。看起來很貴嗎？讓我來幫各位整理 Adobe Acrobat 方案給各位比較比較：

Adobe Acrobat

不要算 Pro 版，我們用比較便宜的 Standard 標準版算就好，420 * 12 = 5040 元/年，可以看到我們 PDFelement 整整便宜了 1100 多元，而且還是終身版本的，是一款可以用來取代 Adobe Acrobat 很完美的工具，連結放在下面，大家趕快免費試用看看吧。

https://pdf.wondershare.tw/

電腦版下載：
PDFelement ( Windowds 下載 )
PDFelement ( macOS 下載 )

手機版：
PDFelement ( Android 下載 )
PDFelement ( iOS 下載 )

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