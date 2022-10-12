各行各業辦公難免都會遇到 PDF 文件，運氣比較不好遇到公司電腦沒有內建 PDF 編輯軟體怎麼辦？小編來推薦給各位一款功能超級強大的 PDF 編輯器 PDFelement，價格只要 Adobe Acrobat 一半，該給的功能卻沒有少，不論是編輯 PDF、PDF 簽名、PDF 加文字、PDF 合併、PDF 轉檔...幾乎所有 PDF 相關需求都能滿足，而且不只電腦版，Android、iOS 手機也能幫 PDF 簽名，同時也有雲端版可以用，重點是運行起來完全不卡頓，沒有一般 PDF 編輯器要跑很久的跡象，如果你正缺少一款 PDF 編輯工具，PDFelement 絕對是排名前三的選擇。

PDFelement 的介面做的很簡單好操作，雖然功能很齊全，但是版面歸化的很整齊、讓人看起來很簡單，最主要是歸功於它分類分得很不錯，主要有編輯、註解、轉換、視圖、頁面、工具、表單、保護共 8 大分類，接著小編來一一分析各大功能給大家看：

編輯 PDF

我個人使用 PDFelement 編輯 PDF 的經驗非常好，基本上編輯 PDF 就像編輯 Word 一樣輕鬆，打開檔案、輸入文字就搞定，此外其它編輯功能還有新增圖片、幾何圖形到 PDF 裡面、變更文字字體/大小/顏色、新增文字超連結、新增浮水印、 新增頁首頁尾等。

PDF 轉檔

PDFelement 本身還具備 PDF 轉檔功能，支援 PDF 雙向轉檔為 Word、Excel、PNG、JPG、Epub、PPT、等，而且可以同時轉檔多個 PDF 文件。不需要到外面找其它 PDF 轉檔工具，一款 PDFelement 功能直接給你到最滿。

PDF 註解

需要批改、修改 PDF 時註解功能就很好用，像是教授改學生論文、主管修改員工上繳的企畫書、合約修改...都可以透過畫螢光筆、加便利貼、畫掉某行字的方式來下注解，甚至還可以直接在 PDF 上面畫圖來做更人性化的修正。

PDF 表單功能

PDFelement 有很強的表單功能，可以輕鬆辨識 PDF 文件中的表格，點擊一下「識別表單」，馬上就可以產生可填寫的表格，或是也可以直接把 Word 表單搬過來。

甚至還具備提取表格中的數據、加總等功能，功能可以說是跟 Adobe Acrobat 並駕齊驅。

PDF 簽名

PDF 簽名絕對是小編最常用的功能沒有之一，因為常常需要簽署合約，而 PDFelement 最好用的地方就在於，下載 PDFelement 手機版 APP，就可以直接在手機上完成簽署 PDF 的動作，不需要再開啟電腦。

PDF 翻譯

PDFelement 也內建了翻譯工具，在文件中有時遇到比較專業的術語，馬上就可以進行翻譯，不需要再另外開啟瀏覽器來查找翻譯。而且 PDFelement 翻譯功能一次可以翻譯 10 萬個字元，完勝市面上各式免費翻譯工具。

PDF 列印

列印頁面也與 Word 有幾分相似，可以選擇是否要列印注解、表單，列印大小、單面列印、頁面尺寸各種設定全都一目了然。

雲端平台可多人協作

此外 PDFelement 還可以產生分享連結，支援多人雲端協作。

朋友打開連結就可以看到 PDF 文件，可以輕易地跟朋友線上協作，共同編輯一份文件。

價格方案

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PDFelement 年度方案是 2380 元，終身方案是 3880 元。看起來很貴嗎？讓我來幫各位整理 Adobe Acrobat 方案給各位比較比較：

不要算 Pro 版，我們用比較便宜的 Standard 標準版算就好，420 * 12 = 5040 元/年，可以看到我們 PDFelement 整整便宜了 1100 多元，而且還是終身版本的，是一款可以用來取代 Adobe Acrobat 很完美的工具，連結放在下面，大家趕快免費試用看看吧。

https://pdf.wondershare.tw/

電腦版下載：

PDFelement ( Windowds 下載 )

PDFelement ( macOS 下載 )

手機版：

PDFelement ( Android 下載 )

PDFelement ( iOS 下載 )