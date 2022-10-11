Monkeytype 免費線上英打練習網，想成為英打大師為期不遠！

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Monkeytype 使用介紹

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進到 Monkeytype 英打練習網後，便可透過上方的測驗功能，調整適合自己的測驗程度。

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若你想貼上自己想要打的文章內容，可點選「custom」>「change」。

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接著將文字貼上，並按下 Save 即可完成。

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在測驗的過程中，黃色的數字代表倒數時間，若出現打錯的地方，網站會以紅字提示。

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測驗結束後，便可看到你個人的英打測驗結果，包含平均打字速度、正確率、圖表等數據，另外，只要進行註冊就能與全世界的使用者進行比賽排名喔！對於想讓自己英打更快更強的朋友，趕緊到 Monkeytype 網站進行練習吧！

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