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Monkeytype 使用介紹

進到 Monkeytype 英打練習網後，便可透過上方的測驗功能，調整適合自己的測驗程度。

若你想貼上自己想要打的文章內容，可點選「custom」>「change」。

接著將文字貼上，並按下 Save 即可完成。

在測驗的過程中，黃色的數字代表倒數時間，若出現打錯的地方，網站會以紅字提示。

測驗結束後，便可看到你個人的英打測驗結果，包含平均打字速度、正確率、圖表等數據，另外，只要進行註冊就能與全世界的使用者進行比賽排名喔！對於想讓自己英打更快更強的朋友，趕緊到 Monkeytype 網站進行練習吧！

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