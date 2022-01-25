Give Me 3Minutes 非常棒的學習遊戲網，讓孩子在遊戲中愛上學習！

想讓孩子從小就能培養學習的樂趣嗎？不妨到 Give Me 3Minutes 線上學習遊戲網開始培養吧！Give Me 3Minutes 是一個非常棒的免費線上學習遊戲網，網站中共有提供了 12 種不同鍵盤小遊戲，每款遊戲時間只有 3 分鐘，在這 3 分鐘內，孩子可以快速練習中英打、背英文單字、九九乘法、注音、成語，非常適合國小至高中的學生進行遊玩，讓孩子在遊玩的過程中愛上學習吧！如何讓小學生的數學突飛猛進，請參考這篇：子由數學小學堂 - 小學生最佳數學學習網！

Give Me 3Minutes 使用說明

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進到 Give Me 3Minutes 網站後，便可看到網站最上方的簡單介紹。

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接著往下滑就能看到各種的遊戲列表，包括有中英打練習、背英文單字、認識生字、認識成語、九九乘法等 12 種不同的小遊戲。

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就以「出口成章」遊戲為例，點進去後按下「START」按鈕便可開始遊玩。

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每個遊戲時間都是 3 分鐘，打完字之後便可按下「Enter」進行下一題，答題速度越快你的分數就越高。

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當時間結束的時候，網站就會顯示你的成績，想保留自己分數的朋友，可點選「註冊」。

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若你還是學生請輸入你的學校、年級、班級、座號及姓名，若你是社會人士便可點選「畢業很久了」來進行簡單的註冊。

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輸入完資料後，網站便會給你選手編號以及自訂四位數字 PING 碼。

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接下來，我們就能回到網站首頁，點選「個人成績榜」來查看自己所有的練習成績囉！想讓孩子對學習產生更多的興趣的家長或老師們，趕緊開啟 Give Me 3Minutes 網站，讓孩子在遊戲中愛上學習吧！

Give Me 3Minutes：https://worldofkeyboards.com/

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