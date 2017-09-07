BBC 免費英語教學網站，學英文沒有捷徑，但是方法很多種

2017-09-07 04:44:00 艾倫
BBC 免費英語教學網站

英文是世界各國最通用的語言，艾倫這次要來推薦 BBC 免費英語教學網站，網站上提供了免費線上課程，還可下載 PDF 教材，或是英聽訓練 mp3，學習英文就像吃飯一樣的重要，很多人為了學好英文將大把的鈔票送往補習班，甚至有人畢業就選擇出國打工，都是為了同樣的目的「把英文學好」，但艾倫的想法比較不同，學習英文就和每天維持運動的想法是一樣的，都需要長期慢慢累積、慢慢堆疊，為了某個效果短時間的衝刺，呈現出來的成果都是曇花一現，養成每天看ㄧ些英文單字、英文句子，雖然進度速度不明顯，但一段時間後會發現堆砌起來的根基比較穩固，學過的單子也比較不容易忘記。

BBC 免費英語教學網站：http://www.bbc.co.uk/learningenglish/chinese/

▽ 下班後不用趕著去補習班，好好的吃頓飯、休息一下，到家就開啟 BBC免費英語教學網站。
BBC

▽ 網站上提供了 Features專題，或是首頁下方也能看到每個專題的選項，有隨身英語、地道英語、英語大破解、你問我答、今日短語、媒體短語、英語小測試、每周一報、雙語看世界...等免費課程。

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▽ 我們先從隨身英語來看，裡面是一篇一篇的文章，最近任天堂、SEGA 紛紛都推出復古的遊戲機和遊戲，BBC也放上「經典電子遊戲重新熱潮」相關文章，上方圖片有個播放鍵，按下後就能聽到英文朗誦這篇文章內容。

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▽ 文章的下方有該篇文章要我們學習的英文詞彙表，還有課後的測驗和練習題目。

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▽ 隨身音語這裡有個很棒的功能，可下載文字稿，就是將該篇的文章內容、詞彙表和測驗練習題下載到電腦或手機裡，下載後是 PDF檔，通車或外出時有空檔隨時都可以打開看，如果沒時間看文字也可以下載音頻來訓練英聽。

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▽ 今日短語這裡都會提供一些較簡短的英文句子，是中、英文對照，除了背單字外，也可以多背英文句子，久而久之口說英文的時後就能擺脫老是說單子的簡短敘述，就能很自然的說出完整的句子了。

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▽ 英語小測驗，每一篇測驗內容都有主題性，像艾倫截圖的這篇和戶外野餐有關係，測驗內容就會考我們一些和野餐有關的詞彙。

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▽ 測驗的題數不多，最下方也會提供答案讓我們核對。

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誰說學英文一定要上補習班，在家也同樣可以自學英文，效果不會比去補習班差唷！

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