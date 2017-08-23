現在的爸媽幫寶寶取名時會盡量避開取到菜市場名，取英文名字的時候也同樣會遇到這問題，這裡來推薦兩個免費的英文名字網站 Best English Name、Nymbler，網站上有上萬個英文名字，而且念法、名字的含意都會提供給爸媽參考，小朋友就不用男生都叫 John，女生都叫 Helen了，選個好聽、好念、好記的英文名字就不用一直換名了，話說，艾倫從小學到現在一路換過3次英文名字，直到開始工作後取的英文名字一路用到現在。
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▽ 艾倫選擇了 女性、讀音簡單、短名字、獨特..等4種條件，下方列出符合艾倫條件的英文名有 Aria、Elle、Gemma、Ivy、Parker、Renee、Zoe。
▽ 每個英文名字都可以開啟後看到該英文名字代表的含意，耳朵的符號按下可以聽該英文名字的念法，就能清楚的馬上挑選好喜歡的英文名字。
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▽ 第二款線上英文取名網站 - Nymbler，直接選擇寶寶的性別，按下 Find Names 網頁就會隨機出現一些英文名字讓我們挑選。
▽ 可按下名字前方的星號，可將每一次隨機出現的英文名挑選最喜歡的留下來，最後再進行一次挑選，選出最最中意的英文名字來。
▽ 點選英文名字後，可以看到該名字的源由和之前的排名，Oliver 是個使用蠻久的男孩英文名，曾經在2008年的排名是第118名，表示這名字很受歡迎，相對的也很有可能是菜市場名。
爸媽不用再為寶寶的英文名字傷腦筋了，就使用這兩個免費的英文名字網站來取名吧！
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