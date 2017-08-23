還記得上個月QK小虎曾經報導過一個好康嗎？有一款用日本刀豪快斬殺敵人的動作遊戲《影武者》（Shadow Warrior）在當時的Humble Bundle上面進行48小時的限時免費活動。假如你當時沒能夠來得及下載的人，現在這裡再給你一個機會，因為現在Steam上面也在進行免費下載！時間期限只有今天！（到8月24日凌晨2點，即太平洋時間早上10點鐘） ▲影武者...