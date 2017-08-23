玩遊戲是許多人的休閒娛樂，免費的遊戲不下載來玩玩看不是很吃虧嗎？此刻 Shadow Warrior 影舞者在 Steam 平台上正在限時免費大放送，若是想要享受用武士刀殺敵的話，可以下載來玩唷！雖然這是一款 2013 年所發行的遊戲，不過在 Steam 平台上獲得相當高的評價，近期評價或是整體評價都是「極度好評」，評價如此優良的遊戲雖然帶點血腥暴力，此刻還是下載來試試看啊！活動中會顯示可以直接安裝遊戲，別錯過了！
限時免費走這裡：http://store.steampowered.com/app/233130/Shadow_Warrior/
還記得上個月QK小虎曾經報導過一個好康嗎？有一款用日本刀豪快斬殺敵人的動作遊戲《影武者》（Shadow Warrior）在當時的Humble Bundle上面進行48小時的限時免費活動。假如你當時沒能夠來得及下載的人，現在這裡再給你一個機會，因為現在Steam上面也在進行免費下載！時間期限只有今天！（到8月24日凌晨2點，即太平洋時間早上10點鐘） ▲影武者...
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