Samsung Note 8 的消息大致確定囉！延續了 S8 的無邊際螢幕，螢幕大小為 6.3 吋，屏占比高達 83.3%，相較於 S8 在邊框比較方正一些，具備 Note 筆記般的感覺，機身採用航太鋁合金 AL7000，螢幕為第五代大猩猩康寧玻璃，主鏡頭為廣角加望遠的雙鏡頭設計，主打景深即時預覽的功能，相機表現上當然也延續了手機界單眼的稱號，此外在 Bixby 功能上也有所進步。
顏色一共推出五款，分別有黑色、星紫灰、星燦金、星紗粉與藍色，不過藍色款式暫時不會在台灣推出，真是有點可惜，因為藍色款是還頗特別的，或許再等等囉！
機身下方為 USB Type-C 連接埠，右側為電源鍵，左側為音量鍵與獨立的 Bixby 按鍵，Bixby 在功能上也有所進步，目前經支援英文與韓文的指令，中文或許還要等很久，而 Bixby 與 iOS siri 的用途其實不一樣，Bixby 還具備有 Vision 的功能，用途更加廣泛。
在 S8 的鏡頭與指紋辨識相鄰在一起，常常會有摸到鏡頭的疑慮，Note 8 在設計有所修正，鏡頭與指紋辨識中間夾了 Led 閃光燈，降低了老是摸到鏡頭的問題。雙鏡頭分別別是廣角與望遠的組合，光圈大小分別是 F/1.7 與 F/2.4，雙鏡頭都為光學防手震，望遠鏡頭具備 2 倍光學變焦，最遠為 10 倍數位變焦。
前鏡頭為 800 萬畫素 F/1.7 大光圈，也支援人像模式的使用。
相機開啟就具備有景深即時預覽，近期的手機幾乎全部主打這功能，看是誰的比較真實囉！？
拍照後也可以重新調整景深程度，主鏡頭的景深模式一次拍照可以存兩張照片，保有廣角的照片，這功能也可以關閉，景深照片在拍攝後可以重新調整景深大小。
拍照功能一直都是三星旗鑑機主打的項目，如今雙鏡頭又具備了景深模式的使用，支援多重影像疊合的技術，在夜拍表現上應該也是猛猛的！
Note 系列手機最重要的特色當然就是 S Pen，許多人離不開 Note 就是因為這支方便的手寫筆。黑屏便利貼讓大家可以不用開啟螢幕就開始手寫筆記，在過往只能寫一屏，新一代可以往下不斷紀錄下去，寫到 100 頁都沒有問題。
Note 8 的筆尖為 0.7mm，感壓為 4096，相較於 Note 5 筆尖 1.6mm 感壓 2048，我想喜愛使用 S-Pen 的用戶可以感受到筆觸更加細緻，若是透過 Note 8 來繪畫能擁有更細膩的細節。懸浮翻譯功能也進化了，之前具備有翻譯單詞的功能，現在已經支援證據翻譯的功能，能支援多達 71 國的語言，並且還支援幣別與單位的換算。
新功能有手寫動態貼圖功能，有兩種特殊的筆劃效果，分別是火花與螢光筆功能，可以搭配上圖片變成 gif 動態圖片的貼圖，可以應用在任何支援 gif 的通訊軟體，讓貼圖更加有溫度。
上圖這是螢光筆效果，筆畫旁會有螢光暈開的效果。
上圖是火花效果，隨著筆劃會有火花效果的特效，這些特效都會被記錄，還真的是頗特別的。
Bixby 的圖片搜尋功能，要找相符圖片非常迅速。
Bixby 加入了 AR 功能，開啟 AR 功能之後從手機可以看到店家美食等資訊，手機移動時就能看到不同方位的店家資訊。
Bixby 的翻譯文字辨識功能。
廣角鏡頭為 77 度 F/1.7 大光圈 1200 萬畫素，具備光學防手震，上圖就是廣角的拍攝範圍。
望遠鏡鏡頭也有光學防手震 F2.4 光圈，與廣角鏡頭同樣為 1200 萬畫素，2 倍光學變焦與 10 倍數位變焦。
AR 效果可以戴眼鏡與帽子等等，也有許多可愛的表情可以搭配。
側欄功能新增應用程式組的功能，可以將兩個應用程式建立成一個組別，譬如說手機使用時想要邊聊天邊追劇，就可以將 LINE TV 將 LINE 綁成一個群組。
應用程式組建立成捷徑，開啟時就是兩個應用程式一起開。
開啟來就是上下的分割畫面，我覺得是有一定的便利性，就開大家要設計怎樣的情境與用途。
最後再次簡單重點整理一次，第一就是破框的無邊際螢幕的設計，讓 Note 8 具備有 6.3 吋的超大螢幕，卻不覺得手機有很大支；第二點就是 S Pen 的進化，多了手寫動態貼圖的功能，黑屏便利貼可以往下延伸紀錄更多手寫內容，懸浮翻譯功能與幣別單位換算；第三點就是雙鏡頭的設計，廣角加望遠的設計搭上景深效果的運用；第四點是 Bixby 支援語音指令以及 AR 的應用。目前大致上的特色就是如此囉！
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