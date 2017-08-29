Samsung Galaxy Note8 售價 29900 元，上市資訊、預購方案、通路活動、刷卡優惠與三星智慧館好禮

2017-08-29 16:34:14 哇哇
Samsung Galaxy Note8 售價 29900 元，上市資訊、預購方案、通路活動、刷卡優惠與三星智慧館好禮

Samsung Galaxy Note8 於 8/29 今日正式在台灣發表，首波上市的有「星紫灰」、「星燦金」與「星紗粉」64GB 版本，單機建議售價為新台幣 29900 元，' 相信不少人都覺得比預期還要高，不過旗艦就是旗艦，這價格並不外！其中星紫灰與星燦金預計將於 9/15 上市開賣，喜愛星紗粉的將要等到 10/1 之後才會陸續到貨。


Note8 預購方案
  • 9/1 10:00 - 9/7 開放 Note8「星紫灰」、「星燦金」於三星智慧館、五大電信商與指定網路商城限量預購，活動詳情請見三星官網：http://www.samsung.com/tw/2017galaxy-note8-preorder
  • 9/1 10:00 - 9/7 開放 Note8「星紗粉」於三星智慧館與指定網路商城預購，活動詳情請見三星官網：http://www.samsung.com/tw/2017galaxy-note8-preorder
  • Note 8「星紫灰」、「星燦金」可於 9/12 優先取貨體驗新機，「星紗粉」預計 10/1 起陸續到貨。
  • 預購 Note8 享好禮，預購並完成取貨的消費者，只要在時間內在網站上完成登錄、上傳購買憑證，經三星活動小組審查符合資格者，即可獲得市價 4800 元的 Harman / Kardon Onyx Mini 無線藍芽喇叭一台。
Note 8 通路開賣
  • 9/15 起 Note8「星紫灰」、「星燦金」將於三星智慧館、各大電信通路門市、Yahoo 奇摩購物中心、PChome24h 購物、momo 購物網等線上平台開賣，「星紗粉」預計 10/1 起陸續到貨。
  • 於 Yahoo 奇摩購物中心、PChome24h 購物、momo 購物網購買 Note8 的消費者，指定機型亦享有舊換新加碼最高 8000 元回收優惠價。


Note8 三星智慧館獨家好禮
  • 9/12 ~ 10/31 之間購買 Note8 的消費者，可以獨享以下好禮：手機舊換新（指定舊機換購最高折抵 8000 元）、Samsung Premium Care 免費延長保固一年，刷卡購機享有 3/6/12 期 0 利率。
  • 舊機折扣：Note5 8000 元、Note4 5500 元、Note Edge 6000 元、Note3 5000 元、S7 edge 8000 元、S7 7000 元。


Note8 用戶刷卡優惠
刷聯邦、台新、花旗信用卡，至指定通路購機享帳單回饋、旅遊刷卡金、手機失竊險等好禮。

  • 台新銀行：持台新卡買 Note8，抽 100% 中獎率、總價值 1600 萬大獎，最高獎項為價值 9000 元機票優待券。（2200 名額）
  • 花旗銀行：持花旗卡買 Note8 綁定 Samsung Pay，享最高 3000 元失竊保障，加碼送星巴克大杯那堤，再抽 Samsonite 29 吋硬殼行李箱。（3000 名額）
  • 聯邦銀行：持聯邦卡買 Note8 綁定 Samsung Pay，享最高 2000 元帳單回饋金。（4000 名額）


Note8 用戶 VIP 星鑽尊榮禮遇
  • 7X24 產品電話諮詢
  • 保固內 2 小時快修服務
  • 新機於 15 天內故障換新機
  • 一對一雲端教學服務
  • 專屬備機計畫，購機一年之內，維修期間可以借用一隻同級手機
  • 購機一年內可以免費到府收送維修
  • 線上舊機回收換現金

了解更多 Note8 請看：http://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-note8/

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