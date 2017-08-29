Samsung Galaxy Note8 於 8/29 今日正式在台灣發表，首波上市的有「星紫灰」、「星燦金」與「星紗粉」64GB 版本，單機建議售價為新台幣 29900 元，' 相信不少人都覺得比預期還要高，不過旗艦就是旗艦，這價格並不外！其中星紫灰與星燦金預計將於 9/15 上市開賣，喜愛星紗粉的將要等到 10/1 之後才會陸續到貨。
Note8 預購方案
- 9/1 10:00 - 9/7 開放 Note8「星紫灰」、「星燦金」於三星智慧館、五大電信商與指定網路商城限量預購，活動詳情請見三星官網：http://www.samsung.com/tw/2017galaxy-note8-preorder
- 9/1 10:00 - 9/7 開放 Note8「星紗粉」於三星智慧館與指定網路商城預購，活動詳情請見三星官網：http://www.samsung.com/tw/2017galaxy-note8-preorder
- Note 8「星紫灰」、「星燦金」可於 9/12 優先取貨體驗新機，「星紗粉」預計 10/1 起陸續到貨。
- 預購 Note8 享好禮，預購並完成取貨的消費者，只要在時間內在網站上完成登錄、上傳購買憑證，經三星活動小組審查符合資格者，即可獲得市價 4800 元的 Harman / Kardon Onyx Mini 無線藍芽喇叭一台。
Note 8 通路開賣
- 9/15 起 Note8「星紫灰」、「星燦金」將於三星智慧館、各大電信通路門市、Yahoo 奇摩購物中心、PChome24h 購物、momo 購物網等線上平台開賣，「星紗粉」預計 10/1 起陸續到貨。
- 於 Yahoo 奇摩購物中心、PChome24h 購物、momo 購物網購買 Note8 的消費者，指定機型亦享有舊換新加碼最高 8000 元回收優惠價。
Note8 三星智慧館獨家好禮
- 9/12 ~ 10/31 之間購買 Note8 的消費者，可以獨享以下好禮：手機舊換新（指定舊機換購最高折抵 8000 元）、Samsung Premium Care 免費延長保固一年，刷卡購機享有 3/6/12 期 0 利率。
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Note8 用戶刷卡優惠刷聯邦、台新、花旗信用卡，至指定通路購機享帳單回饋、旅遊刷卡金、手機失竊險等好禮。
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Note8 用戶 VIP 星鑽尊榮禮遇
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