Galaxy S8/S8+ 售價上市資訊、預購方案、通路活動、刷卡優惠與三星智慧館好禮

2017-04-10 16:44:32 哇哇
Galaxy S8/S8+ 售價上市資訊、預購方案、通路活動與刷卡優惠

Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 終於發表，相信大家也非常期待，有哪些資訊需要關注的呢？以下替大家整理好囉！包含有售價、預購方案、通路開賣資訊、刷卡優惠與三星智慧館獨享好禮。

Galaxy S8 | S8+ 上市資訊
  • Galaxy S8 64GB 版本 5/1 上市，薰紫灰與流沙金兩色，售價 24900 元。
  • Galaxy S8+ 64GB 版本 5/1 上市，薰紫灰、流沙金與晶墨黑三色，售價 27900 元。

Galaxy S8 | S8+ 預購方案
  • 預購時間：4/17 14:00 起到 4/25 14:00 為，Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 流沙金與薰紫灰開放官網獨家預購。
  • 預購網址：http://www.samsung.com/tw/campaigns/2017galaxy_s8_preorder/
  • 預購新機可於 4/28 取貨。
  • 4/28 於台北信義區三星品牌概念館 VISION LAB 或中華電信、遠傳電信與台灣大哥大信義威秀門市排隊取貨，還有價值 4290 元的限量排隊禮 Harman/Kardon Onyx Mini 無線藍芽喇叭。
Galaxy S8 | S8+ 通路開賣
5/1 起 Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 薰紫灰與流沙金兩色於三星智慧館、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等各大電信商，全虹、震旦、燦坤、全國電子等通路門市，Yahoo 奇摩購物中心、PChome24h 購物、momo 購物網等線上購物平台開賣。

而 Galaxy S8+ 晶墨黑將於三星智慧館、中華電信、神腦特約服務中心同步推出。


購物金＆刷卡優惠＆三星智慧館好禮
  • 消費者於 5/31 日前購買，都可以得到上市禮 2500 元的原廠配件購物禮金。
  • 凡刷台新、玉山、花旗卡購買 Galaxy S8 或 Galaxy S8+ 可享加碼最高回饋 2550 元。


三星智慧館好禮
4/28 到 5/31 於三星智慧館購買 Galaxy S8 或 Galaxy S8+ 有三大好禮可享
  • Samsung Premium Care 免費延長保固一年
  • 刷卡分期零利率（3/6/12 期）
  • 手機舊換新的折扣，最高可以折抵萬元。

Galaxy S8 或 Galaxy S8+ 舊機折抵費用


原廠配件售價整理
Samsung Galaxy S8、S8+ 配件購物金，產品兌換資訊：

  • 透視感應皮套（立架式）：1890 元（黑、紫、金）
  • LED 皮革翻頁式皮套：1890 元（黑、紫、金）
  • Alcantara 義大利麂皮背蓋：1690 元（灰、薄荷綠、藍、粉）
  • 螢幕保護貼：590 元
  • 行動工作站：4990 元（黑）
  • 折疊式無線閃充充電座：2590 元（黑、咖啡）
  • 無線閃充充電座：2190 元（黑、白）
  • Gear VR 虛擬實境眼鏡：3490 元
  • Gear VR 虛擬實境眼鏡 & 遙控器：4990 元
  • Gear IconX 無線運動藍牙耳機：5990 元（黑、白）
  • Gear 360 2017 全景攝影機：7990 元（白）
更多資訊請參考：
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！

Galaxy S8/S8+ 售價上市資訊、預購方案、通路活動、刷卡優惠與三星智慧館好禮 相關文章


訪客留言

Galaxy S8/S8+ 售價上市資訊、預購方案、通路活動、刷卡優惠與三星智慧館好禮 參考資料

SAMSUNG (Android) - [採訪] Galaxy S8/ S8+台灣4/17開始預購 5/1全面上市 - 手機討論區 - Mobile01
～4/28～5/31止，在三星智慧館購買者，可以免費再延長保固一年、刷卡分期0 ... [短訊] 三星將在4/10公佈Galaxy S8/S8+台灣上市 計劃 Galaxy S8消息一波波，發表及簡單體驗後，三... 4月旗艦潮第一波 SONY Xperia XZs下週上市 價格及首購禮公佈 ...
三星 Galaxy Note 7 上市資訊，64GB 售價 26,900 元 | T客邦 - 我只推薦好東西
三星 Galaxy S8 動眼看，安兔兔跑分突破 17 萬分 Samsung DeX 行動工作站，讓 Samsung Galaxy S8 與 S8+ 變 PC ... 搭配 Note 7 使用的新一代 Gear VR，也可向下對應 Note 5、S7 系列和 S6 系列手機，預計 8/19 起在三星智慧館上市，售價 3,490 ...
Samsung Mobile Taiwan - Home | Facebook
現在買超優惠！三星智慧館從4/1日起 #GearFit2 # GearIconX # Gear360 全面降價中，詳請請洽各門市 ???? See More Posted by 吳心緹 74,197 Views 74,197 Views ...
Samsung Galaxy Note7 上市資訊
預購，凡預購Galaxy Note7 成功並上「mySamsung」App 登錄，即可獲得限量預購好禮 ... 新一代Gear VR，建議售價NT$3,490 元，預計將於8 月19 日起，於全台指定三星智慧館及電信 通路 門市販售 ...
Galaxy S7 / S7 edge 超乎7待 強勢登台
歡慶開賣送好禮 超乎期待好康優惠獎不完 三星為歡慶 Galaxy S7 系列手機上市，除了祭出優惠預購好禮之外，更宣布推出多項三星智慧館獨家好康！ 凡於開賣當日於三星智慧館－台北三創門市及台中三民門市，參加「超乎 7待 77 驚喜 GO」活動(註 ...
三星揭曉S8系列在台售價 新款VR眼鏡、環景攝影機將跟進推出 | 三星S8登場救援 | 數位 | 聯合新聞網
【Galaxy S8〡S8+預購方案 】 4月17日下午2時起至4月25日下午2時止，Galaxy S8〡S8+「流沙金」、「薰紫灰」開放 ... Galaxy S8〡S8+ 三星智慧館 獨享三大好禮 消費者自4月28日起至5月31日止，於三星智慧館購買Galaxy S8 I S8+可享 ...
Samsung Galaxy Note 7台灣售價26900元！新款Gear VR與相關配件同步登場 | LPComment 科技生活雜談
Samsung Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note 7 台灣販售資訊 / 優惠 Galaxy Note 7上市資訊（註一） Galaxy Note 7 將推出「琉光金 ... 顛覆凡想 搶先體驗會（註四） 8/5 至 8/18 止，於全台三星智慧館體驗 Galaxy Note 7 旗艦新機，即贈「7-11 咖啡提貨 活動 ...
Samsung Note7 台灣預購方案與通路促銷活動懶人包 - 電腦王阿達
以下整理三星 Galaxy Note 7 台灣的預購辦法與已知的通路促銷活動: 1. 預購辦法:在預購活動期間( 8/05 15:00 ~ 8/11 23:59 止)成功預購Note7預購(預購網址請點選這裡 ) 並在「mySamsung」App 完成登錄者，經三星活動小組審查後符合資格者，即可獲得【預購 ...
三星Note 7價格公布 預購開跑 8/19上市- SOGI手機王
SAMSUNG Galaxy Note 7 預購將於 8/5~8/11 期間登場。即日起全台三星智慧館開放體驗。活動 訊息可參考 ... SAMSUNG Galaxy Note 7 預計 8/19 起在各大電信與通路門市正式開賣。電信資費可參考：三星Note 7預購先上 電信方案8/19上市 4G ...
新聞總覽- SOGI手機王
三星S8與S8+上市價格與預購禮曝光 4/10完整資訊公布 三星將於 4 月 10 日舉辦 SAMSUNG Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 台灣上市記者會，會中將公布產品正式售價、預購活動，以及正式開賣時間等訊息。雖然三星方面還未正式透露上市資訊，但《SOGI 手機 ...