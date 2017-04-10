Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 終於發表，相信大家也非常期待，有哪些資訊需要關注的呢？以下替大家整理好囉！包含有售價、預購方案、通路開賣資訊、刷卡優惠與三星智慧館獨享好禮。
Galaxy S8 | S8+ 上市資訊
- Galaxy S8 64GB 版本 5/1 上市，薰紫灰與流沙金兩色，售價 24900 元。
- Galaxy S8+ 64GB 版本 5/1 上市，薰紫灰、流沙金與晶墨黑三色，售價 27900 元。
Galaxy S8 | S8+ 預購方案
- 預購時間：4/17 14:00 起到 4/25 14:00 為，Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 流沙金與薰紫灰開放官網獨家預購。
- 預購網址：http://www.samsung.com/tw/campaigns/2017galaxy_s8_preorder/
- 預購新機可於 4/28 取貨。
- 4/28 於台北信義區三星品牌概念館 VISION LAB 或中華電信、遠傳電信與台灣大哥大信義威秀門市排隊取貨，還有價值 4290 元的限量排隊禮 Harman/Kardon Onyx Mini 無線藍芽喇叭。
Galaxy S8 | S8+ 通路開賣5/1 起 Galaxy S8 與 Galaxy S8+ 薰紫灰與流沙金兩色於三星智慧館、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等各大電信商，全虹、震旦、燦坤、全國電子等通路門市，Yahoo 奇摩購物中心、PChome24h 購物、momo 購物網等線上購物平台開賣。
而 Galaxy S8+ 晶墨黑將於三星智慧館、中華電信、神腦特約服務中心同步推出。
購物金＆刷卡優惠＆三星智慧館好禮
- 消費者於 5/31 日前購買，都可以得到上市禮 2500 元的原廠配件購物禮金。
- 凡刷台新、玉山、花旗卡購買 Galaxy S8 或 Galaxy S8+ 可享加碼最高回饋 2550 元。
三星智慧館好禮4/28 到 5/31 於三星智慧館購買 Galaxy S8 或 Galaxy S8+ 有三大好禮可享
- Samsung Premium Care 免費延長保固一年
- 刷卡分期零利率（3/6/12 期）
- 手機舊換新的折扣，最高可以折抵萬元。
原廠配件售價整理Samsung Galaxy S8、S8+ 配件購物金，產品兌換資訊：
- 透視感應皮套（立架式）：1890 元（黑、紫、金）
- LED 皮革翻頁式皮套：1890 元（黑、紫、金）
- Alcantara 義大利麂皮背蓋：1690 元（灰、薄荷綠、藍、粉）
- 螢幕保護貼：590 元
- 行動工作站：4990 元（黑）
- 折疊式無線閃充充電座：2590 元（黑、咖啡）
- 無線閃充充電座：2190 元（黑、白）
- Gear VR 虛擬實境眼鏡：3490 元
- Gear VR 虛擬實境眼鏡 & 遙控器：4990 元
- Gear IconX 無線運動藍牙耳機：5990 元（黑、白）
- Gear 360 2017 全景攝影機：7990 元（白）
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！