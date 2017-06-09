最近市面上的旗艦機種都有讓人心動之處，Sony Xperia XZ Premium 擁有可以變速動作攝影、HTC U11 得到 DXOMark 有史以來最高分、Samsung Galaxy S8 是不管怎樣都好拍的夜拍機王、HUAWEI P10 Plus 有徠卡鏡頭顏色最漂亮、LG G6 有無人能敵的超級廣角鏡頭，若是真的要挑我選一支隨身攜帶還真的很難，最好是全部帶著，Sony Xperia XZ Premium 拍慢動作與藍天綠地景、HTC U11 拍照取高畫質、Samsung Galaxy S8 拍夜景與小孩、HUAWEI P10 Plus 拍氛圍、LG G6 拍廣角大景，是不是真的超級難選的？若是要細細的比較畫質與色彩，也是相當累人的一件事，來看看這幾隻旗艦機的對決吧！
+ 最近阿輝也拿到了 Sony Xperia XZP，等於目前 2017 年上半年的旗艦手機幾乎都調齊了，包含了 Sony Xperia XZ Premium / HTC U11 / Samsung Galaxy S8 / HUAWEI P10 Plus / LG G6 等五支，再...
Samsung Galaxy S8+ 破框薰紫灰開箱評測看這裡
Samsung Galaxy S8+ 相機實拍評測
趨勢科技 PC-cillin 2017 雲端版全功能解析