HUAWEI 於 8/23 在台發表旗下三款筆電，分別為旗艦級 MateBook X Pro、大螢幕筆電 MateBook D16 及輕薄筆電 MateBook D14，提供開學季不同需求的同學及朋友們有更多選擇，MateBook X Pro 建議售價為新台幣 54,990 元，MateBook D16 建議售價新台幣 30,990 元 (優惠價 25,990 元)， MateBook D14 建議售價為新台幣 28,990 元(優惠價 25,990 元)，即日起在台灣於各指定通路上市。

HUAWEI MateBook X Pro

全新鋁合金輕薄極致美學 3.1K 大視野原色螢幕

HUAWEI MateBook X Pro 以 CNC 一體式極致工藝打造，全新鋁合金的全金屬機身簡約輕薄，楔形外觀兼顧時尚美感，全機更僅 1.38kg 行動辦公一手掌握，攜帶超方便。MateBook X Pro 搭載 3.1K 原色觸控極窄邊框螢幕，以 P3 色域、3120x2080 高解析度、高達 264 的 PPI 提供如同真實色彩般的清晰色彩，並經 TÜV 萊因雙色準認證能提供 AE<1 專業及色彩準確度。隱藏式前鏡頭的配置，使螢幕達 92.5% 高佔比，而3:2的大螢幕長寬比提供更高且全面的視角，以滿足使用者多元的工作需求切換。

「多屏同色」技術這次也運用在 HUAWEI MateBook X Pro 全新筆電，讓圖片不論在手機、平板與筆電觀看，都能有相同的完美、無落差的視覺感受，更能透過快速鍵在 90 Hz 和 60Hz 刷新率間流暢切換。多屏同色適用於指定華為筆電/平板/手機機型，目前台灣先上市 MateBook X Pro，若有最新上市支援機型將再公佈。

不同設備一拉即合 展現華為無限生產力

以 HUAWEI MateBook X Pro 為中心，透過全新的超級終端技術，筆電也可以和耳機進行連接了! 線上會議及通話一秒就上手 ; HUAWEI MateBook X Pro 同時搭配平板與 HUAWEI M-Pencil 手寫筆，立刻化身成繪圖板，讓你的創意無限延伸;也可將筆電畫面無線投影到另一台螢幕，享受低延遲資料傳輸和清晰畫質，沉浸大螢幕視覺饗宴。

第 12 代 Intel® Core 與 Super Turbo 打造高效性能和核心

HUAWEI MateBook X Pro 全面搭載第 12 代 Intel® Core 標壓處理器，支援 4 個性能核心及 8 個高效核心，LPDDR5 記憶體和 1 TB SSD 將資料傳輸速率提升至全新境界，確保運行速度更快、耗能更低。搭載 Super Turbo 超級加速器完美地即時分配效能，多工處理也能保持流暢和無縫。

高效運作仍能優雅進行

圖右為全新第二代 65W 迷你充電器，左側為第一代充電器大小。

HUAWEI MateBook X Pro 配備全新第二代 65W 迷你充電器 (圖右)，搭配內建 60 Wh 大電池、4 組 Type-C，支援雙 Thunderbolt、最高傳輸率 40 Gbps 的雙 4K 或單一 8K 螢幕，而雙天線及支援 Wi-Fi 6E，最高傳輸率達 2.4 Gbps。而一鍵按下 Fn+P 立即啟用 30W 的性能模式，使筆記型電腦進入高速狀態。雙鯊魚鰭風扇和三重進風設計，配合高性能 VC 散熱模組，覆蓋更多的散熱區域，提高整體系統的散熱效率和性能。此外，智慧溫控系統可以智慧調節溫度，使設備更高效運行。

更便捷智慧 無需接觸也能輕鬆操作筆電

HUAWEI 優異的壓力觸控面板能全面感知按壓，在任意位置點按都能靈敏地操作，手指敲擊能擷取及錄製螢幕，手指一滑就能調整觀看中的影片功能。更首次支援 AI 隔空操作手勢，會議演講時只要上下揮動，就能快速翻閱 PPT，而按壓及左右揮手，即能播放、暫停影片並調節影片進度。創新 Al Camera 搭配上美顏功能、追蹤鏡頭和虛擬背景等保護隱私的視訊通話功能，讓你保持在最佳狀態，隨時都能啟動線上會議。

HUAWEI SOUND 六揚聲器 打造親臨現場般的高規格音效體驗

HUAWEI MateBook X Pro 升級至 HUAWEI SOUND 六揚聲器，高低音分頻表現，高音清亮悅耳、低音渾厚震撼人心。低音揚聲器採用背靠背設計，有效改善共振帶來的雜音問題，日常觀看影片、聆聽音樂，都能擁有親臨現場般高規格享受。線上會議時，HUAWEI Sound 4麥克風配合 AI 降噪，能有效過濾鈴聲及鍵盤輸入等環境雜訊。戴上耳機後還能開啟個人語音增強功能，讓使用者能享受最佳的會議環境*。

HUAWEI MateBook D16 動靜皆宜的護眼高性能筆電

大開眼界!德國萊茵TÜV 護眼認證與 16 吋大螢幕 輕鬆隨行

HUAWEI MateBook D16 配備 16 吋大螢幕搭配 15.6 吋輕薄金屬機身，重量僅約 1.7kg、無論開會或上課都能輕鬆隨行。極窄邊框設計螢幕，佔比高達90%，以16:10的黃金視覺比例，讓視野更寬廣。德國萊茵 TÜV 硬體級低藍光認證，配合 DC 調光無頻閃，降低長時間使用電腦對眼睛的傷害，更配備 100% sRGB 廣色域螢幕，色彩高人一等，不僅色彩真實，更貼心保護使用者的視力。

不同設備一拉即合 華為超級終端實現你的超級生產力

在全新超級終端中，HUAWEI MateBook D16 和 HUAWEI MateBook X Pro 相同，只要拖拉超級終端圖示就可以輕鬆地將耳機與筆電串連，也可透過無線投影將畫面投影到螢幕上。無論耳機、喇叭、滑鼠或鍵盤，甚至連印表機等設備，只要靠近即能被終端設備搜尋到，以自動彈跳視窗急速串連，在不同設備之間也可互連，讓文件跨設備互相傳輸運用，打造超級生產力。

新一代處理器 做大事用大核心 辦小事用小核心

搭載第 12 代 Intel Core i5-12500H 標壓處理器與 Intel® Iris® Xe 顯示晶片。全新高性能運作 CPU 搭配 16G RAM，日常透過高效核心省電運作、需要高效處理時可切換性能核心，使工作日常都能省心、有效率。

Metaline 天線技術初登場 給消費者更輕巧且不受束縛的全新硬體體驗

HUAWEI MateBook D 16 同樣配備全新第二代 65W 迷你充電器，體積減少30%、重量僅 127公克，除了能為筆電充足滿滿電量，還能為多款華為手機進行快充，無論是續航或充電都能大大提升生產力。而面對多元複雜的網路環境，HUAWEI Metaline 天線技術初登場，在長距離及多次穿牆等狀態下，都能維持網路穩定性與網速，訊號效能提升 56%，提高長距離、多次穿牆等弱訊號條件下的網路穩定性和網速，讓文件下載、線上會議、直播等都不再受設備束縛。

全新硬體體驗更包含了 1.5mm 長鍵程、軟著陸設計，並在鍵帽採用高強度 PC 材質和多層印刷設計，讓鍵盤更耐用。全新數字鍵盤亦首次亮相，使報表處理、輸入資料效率倍增，還配備有效保護隱私的獨立鏡頭開關，以及能同時搜尋電腦、搜尋平板、搜尋網頁的智慧探索鍵，讓辦公更高效。

線上會議新法寶 ! 以 Al Camera 及 Al 音效展開智慧高效會議

Al Camera 可以隨著使用者的移動調整視角，讓使用者始終處在畫面之中，搭配智慧視線矯正功能，自動調整眼睛注視方向，讓與會人更加感受到對於會議的「正視」，而HUAWEIMateBook D16 除了配備智慧背景保障環境隱私外，更配備 1080P 高畫質鏡頭與超廣視角，即便多人參與會議也能全數輕鬆入鏡。在音效部分，配備不易被遮蔽的側邊4麥克風，可實現最遠5公尺的 360°收音。智慧 AI 音效，可過濾手機鈴聲、鍵盤敲擊聲等噪音，讓會議不被輕易打擾。戴上耳機，開啟靜謐空間通話，可強力過濾周圍人聲，讓通話更清晰。

HUAWEI MateBook D14 2022 行動學習神助手

護眼防眩光極窄邊框設計螢幕 輕薄與輕盈的完美感受

HUAWEI MateBook D14 配備 1920 x 1080 IPS 及 14 吋極窄邊框螢幕，提供飽和明亮、舒適的視覺感受，搭配 16:9 顯示比例更讓所有瀏覽內容一目瞭然，同樣也通過德國萊茵 TÜV 低藍光認證，配合 DC 調光無閃頻，降低長時間使用電腦對眼睛的傷害，貼心保護視力。

全機薄約 15.9mm、重量僅 1.38kg，並有近 180°的大開合角度，讓使用者可以更隨心地操作也可輕便地帶著筆電出差或旅行。

512GB 大容量與 56Wh 大容量電池 高效工作或學習不再受硬體與電量侷限

HUAWEI MateBook D14 全系列採用 NVMe PCle SSD，搭載第 12 代 Intel®Core™ i5-1240P 處理器，多達 12 個 CPU 核心，操作速度更流暢，搭配 512 GB 大容量，任使用者盡情記錄生活，不用受硬體空間侷限。最高搭載 16GB 記憶體，即便開啟多個檔案也能輕鬆流暢地操作。在使用專業軟體時，Fn+P 快速鍵可立即切換到「高能模式」，而日常則可回到平衡模式。

筆電配備高達 56 Wh 的大容量電池，能量滿滿，讓續航更持久。配備全新第二代 65W 迷你充電器，體積減小 30%，除了為筆電充電外，更可支援華為手機的快充。另外也支援 Wi-Fi6，傳輸速率最高可達 2.4 Gbps，約為 Wi-Fi 5 的 2.7 倍，瀏覽網頁或看高畫質影片都能倍感流暢、順到底。而 HUAWEI 鯊魚鰭高密度風扇，與 0.2 mm 超薄s 形扇葉，搭配複合毛細熱管，維持高效散熱的同時，依然能夠安靜運行。

HUAWEI 技術堅持 硬體測試不遺餘力

HUAWEI MateBook 系列經高溫高濕、Type-C 耐久、指紋按壓耐久、鍵盤耐久、觸控板點擊各種嚴酷環境耐久測試考驗;指紋與開機鍵承襲 HUAWEI 經典二合一設計，一鍵開機、簡單高效。更配備 HUAWEI Sound 音效演算法帶來環繞式的聆聽體驗，使優美音樂環繞在使用者耳畔，更有身臨其境的感受。

HUAWEI MateBook 新品推出智慧聰明選優惠，為開學應援

上市日期：8/23 (二)

新品售價：



【MateBook X Pro 2022】 $54,990

【MateBook D16】 $30,990

【MateBook D14 2022】$28,990

買 MateBook X Pro 2022: 送Microsoft 365

買 MateBook D16: 限時優惠價 $25,990，加碼送 Microsoft 365

買 MateBook D142022: 限時優惠價 $25,990，加碼送 Microsoft 365

【燦坤門市】

門市資訊：http://www.tkec.com.tw/other store.aspx?ec=idx-footer3

【順發門市】

門市資訊：https://www.sunfar.com.tw/customers/map.aspx

【電商平台】



*贈品以實物為準,數量有限,送完為止。

HUAWEI MateBook 系列體驗會

8/27-8/28

地點：華為品牌店、指定燦坤門市、順發門市

活動辦法：體驗後完成現場下單者，除享首購超值優惠，再加碼延長保固一年

報名網址：https://www.huaweifans.com.tw/events/fans/matebookseries/