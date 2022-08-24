Midjourney

你知道現在透過 AI 不到幾秒鐘內，就能夠產生一幅藝術畫作嗎？最近小編發現 Midjourney 這款神奇的線上工具，只要輸入你要的畫作元素單字，AI 就可以在幾秒鐘快速產生圖片，而且是非常高品質的畫作，不說可能還會以為是哪位大師的作品，原本這個服務需要邀請碼才能使用，不過小編發現沒有邀請碼也可以使用的方式，各位趕快跟著小編來看看 Midjourney 這款厲害的工具！

AI 畫畫

進入首頁後，點擊 Sing In with Discord 透過 Discord 登入後選擇 Join the beta 就可以免邀請碼使用 AI 作畫。

AI 藝術畫

進入到 Discord 聊天室之後，左側的 newbie 選單隨一點擊一個進入，在下方聊天欄位輸入 /Imagine，然後就可以在 prompt 裡面輸入你要的關鍵字，關鍵字間用空白鍵分隔。小編輸入 cat、cute、sea 後按下 Enter 送出。

AI 創作畫

機器人就會開始創作，上方的 % 數是目前畫作的進度，到 100％ 就代表完成啦！過程非常快速，根據機器人繁忙的程度而定，基本上 1 分鐘內就會看到畫作。圖片作品完成之後，我們會在下方看到 V 開頭跟 U 開頭的按鈕。

V 開頭的按鈕功能是這樣，假設小編喜歡左下角風格的圖片，點擊 V3 之後（3 代表圖片編號）機器人就會根據此畫風做更進一步的創作。

AI 藝術畫�

效果如上圖，我們可以重複透過這樣的方式，找到最接近自己心目中圖片的樣子。找到喜歡的圖片後，按下 U 開頭的按鈕，就可以取得大尺寸的圖片啦。

Midjourney

取得大尺寸圖片後，點擊右鍵就可以另存到電腦囉！不得不說現在 AI 的發展速度真的相當可怕，輸入好關鍵字不到幾秒鐘，就能夠獲得這種品質圖片，連結小編放在下方，有興趣的朋友趕緊去試試。

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