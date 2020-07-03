文件翻譯App

你經常有外國文件需要閱讀嗎？或你身在一個跨國團隊工作經常會有翻譯需求？最近小編發現一款翻譯工具，比起用 Google 翻譯進行「文件翻譯」友善許多，這款線上翻譯工具 FluentlyApp 採用 AI 演算法進行翻譯，支援 44 種語言，這款線上翻譯工具與其它所有翻譯服務最大的差別，就是它同時也是一款文字編輯器，介面非常乾淨、簡潔，線上編輯文字的同時，能夠進行一鍵翻譯、字典查詢、逐句翻譯等通能，非常適合想要翻譯整份文件的朋友，介面完勝 Google 翻譯，趕快來試用看看就知道有多好用啦。手機翻譯可以參考：語音翻譯 APP 免費下載，支援全世界超過 44 種語言

FluentlyApp

進入 FluentlyApp 服務後，需要先註冊一組帳號才可以繼續使用服務，大家就花個 30 秒快速註冊一組吧。

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註冊完畢之後就可以直接使用 FluentlyApp，大家不要懷疑，上圖就是 FluentlyApp 的文字編輯器，乾淨到不可思議是吧 ~ 有標題、內容欄位，針對文字也可以選取字體、粗體化、加底線、設定 H1 及 H2 標題等...

文件翻譯App

不過光是編輯器還不夠，FluentlyApp 的重頭戲就在於結合了翻譯功能，當你用你的母語在文字編輯器打完文章後，點擊右上方的 Translate，就會力馬在右方得到翻譯的結果，介面同樣的乾淨、好閱讀。我想這是許多人對於文件翻譯的夢想，整體的舒適度是不是完勝 Google 翻譯呢 ~~ 小編由英文翻譯至中文，覺得譯文還不錯，雖然不是 100% 完美，但是我認為已經足夠啦。

英文翻譯中文

翻譯語言的部分支援全世界 44 種語言，可以在上方修改目標翻譯語言。

文件翻譯英文

接下來就是字典功能，不過目前 FluentlyApp 還在 BETA 測試版，因此這個功能目前還無法使用。

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第二個功能目前也還沒有開放，這個就比較像是 Google 翻譯的介面了，可以用來做逐句翻譯。總之 FluentlyApp 就是將文章編輯器、翻譯、字典幾個主要功能全部整合在一個頁面，使用者就不必一直接換視窗啦。

FluentlyApp

未來正式版也會開放線上協作功能，登入帳號後就可以與同事、朋友共同編輯一份文件啦。如果你經常有文件翻譯的需求，FluentlyApp 是我目前遇過最好用的翻譯工具，沒有之一，大家趕快去試試看吧！

FluentlyApp 線上翻譯：https://beta.fluently.so/

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