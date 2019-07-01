說到翻譯機、翻譯 APP，爸媽、親友、自己如果要出國玩多少都會有需求，今天來跟大家分享一款強大免費的翻譯 APP「有道翻譯官 Dear Translate」，支援 107 種語言翻譯，除了文字以外，還可以語音翻譯、AR 翻譯、拍照翻譯、表情翻譯、離線翻譯，這幾個翻譯功能裡面，最有趣的就是表情翻譯，也是其他翻譯 APP 少見的，可以繼續看下去，非常有趣～不管你是學習、工作、出國、旅遊，這款翻譯 APP 通通都可以派上用場！你也可以參考：語音翻譯 APP 免費下載，支援全世界超過 44 種語言

Dear Translate 翻譯功能快速看

文本翻譯：輸入文本即可翻譯，支援 107 種語言翻譯。AR 翻譯：實景 AR 翻譯，無需拍照，攝像頭掃描即可實時翻譯。同傳翻譯：流式語音識別，隨講隨譯。拍照翻譯：強大的 OCR 攝像頭取詞和拍照翻譯功能，一拍即譯。表情翻譯：逗趣的表情翻譯，讓翻譯更有趣。離線翻譯：支持離線翻譯功能的免費詞典翻譯應用，出國旅遊旅行無網絡都能翻譯。

△ 下載並開啟 Dear Translate 翻譯之後，先選擇你常用的翻譯語言，這之後都可以修改，所以不用擔心。進入之後第一個畫面是文字翻譯，你以為只有這樣嗎？錯啦！強大的地方在下面：

△ 除了提供基本的翻譯之外，連相關的句子都幫我們整理出來了，這對於背單字來說是非常方便的功能，因為透過句子，我們可以更了解單字的用法，更加深單字的印象與記憶點，所以基本上拿這款 APP 可以來當作英文字典用也是不錯的選擇～

△ 文字翻譯支援語言高達 107 種，基本上完全可以符合大家旅行需求，台灣人常去的日本、韓國，甚至是東南雅各國通通都有，大家可以不必擔心～

△ 語音辨識的話，按住下方的按鈕，看你要說哪個語言就按哪個，放開就取消說話～辨識的精準度也相當精準，辨識速度也很快～

△ 此外還有拍照翻譯，出國玩的時候，有時候滿滿的菜單直接把相機對準畫面，就可以取得翻譯結果啦！翻譯的完整度意外的好，出國用這款 APP 就對啦！

△ 最後是我覺得最有趣的功能，雖然不見得有用，那就是「表情翻譯」，把臉對準鏡頭，做出一個表情，APP 就會解讀出一個英文單字，並且有各種情緒指數，包含：憤怒、鄙視、淡定、慘情、幸福、恐懼、厭惡、驚喜，我個人覺得辨識的結果很精準 XD 不信的話你可以馬上下載試試看～

下載：

有道翻譯官 Dear Translate（GOOGLE下載）

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