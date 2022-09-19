電腦視窗、網頁或 APP 需要翻譯時該怎麼辦？最近小編發現一款不錯的日本翻譯軟體 PCOT，不論是什麼視窗只要能截圖就能翻譯，不論是遊戲、新聞、影片、應用程式、PDF 檔等，採用 OCR 圖片辨識原理，一般的 OCR 都是要先截圖，後上傳圖片才能翻譯，PCOT 直接把步驟簡化為一步，截圖完的瞬間就完成翻譯了，非常推薦有翻譯需求的朋友可以下載起來。

PCOT 比較可惜的是界面語言只有日文，不過習慣了之後語言不通也能輕易上手，把你的第一次交給小編吧，首先打開 PCOT，點擊設定 > OCR 語言設定。

然後在語言下拉選單找到「中國語（繁體字）」，點擊追加/更新按鈕。

點擊左上方選單，找到第一個選項。

接著會看到目前電腦開啟中視窗列表，找到要翻譯的是窗點擊「追加」。

然後可以幫要追加的視窗命名。

最後點擊上圖中上方藍色按鈕處「選擇」。

選取好要翻譯的範圍後，就完成翻譯囉。

回到 PCOT 就可以看到翻譯已經完成囉，第一次使用可能比較不習慣，上手之後就可以秒速翻譯啦！下載連結小編放下面，有需要快速 OCR 截圖翻譯的朋友請立馬收下啦。

http://www.gc-net.jp/s_54/

免安裝版：

PCOT 1.4.2.7z（GOOGLE下載）

PCOT 1.4.2.7z（1DRV下載）

PCOT 1.4.2.7z（MEDIAFIRE下載）

PCOT 1.4.2.7z（RAPIDGATOR下載）

PCOT 1.4.2.7z（MEGA下載）

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