LINE 支援中文韓語雙向翻譯，免安裝其它翻譯 APP

2019-08-07 06:38:14 9M87

LINE 韓語翻譯

有沒有好用的韓語翻譯 APP？有時候接洽韓國客戶、跟韓國人聯絡時，不會韓語怎麼辦？今天要來跟大家分享 LINE 「韓語翻譯」機器人，不用另外安裝翻譯 APP，加入 LINE 好友就可以快速翻譯，不管是出國玩、跟韓國朋友聊天、商業洽談，通通都可以用這個方法來快速翻譯，支援中、韓雙向翻譯，有韓語翻譯需求的人，這款 LINE 「韓語翻譯」機器人絕對是不能錯過的好工具！趕快加入好友吧～需要語音翻譯的話，你也可以參考：語音翻譯 APP 免費下載，支援全世界超過 44 種語言


LINE 韓語翻譯

△ 加入 LINE 「韓語翻譯」機器人好友，文章最下方附上傳送門，按下加入後，就可以馬上使用韓語翻譯囉，使用方式就像傳訊息給好友一樣簡單，讓小編實作一次給你看吧！

中韓翻譯APP

△ 想要中、韓雙向翻譯的時候，只要點開 LINE 「韓語翻譯」機器人的聊天視窗，直接輸入要翻譯的句子，機器人就會回傳翻譯後的語言啦，支援雙向翻譯，輸入中文機器人會回傳韓文，相反的，輸入韓文機器人就會回傳中文，超級方便！

韓文翻譯APP

△ 雖然支援雙向翻譯，但還是覺得要複製貼上翻譯句子很麻煩嗎？LINE 「韓語翻譯」機器人支援群組翻譯，將機器人邀請到群組中，就像有一個專屬的翻譯，韓國朋友打韓文時，機器人就會自動翻譯為中文，當我們回覆中文時，機器人也會自動翻譯為韓文，這樣一來一往的翻譯，溝通就可以沒有障礙啦！有需要的人，趕快把機器人加入好友吧！

傳送門：LINE 「韓語翻譯」機器人

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