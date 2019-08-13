LINE 中日 / 中英 / 中韓翻譯大集合，10 個實用 LINE 翻譯機器人

2019-08-13 01:16:17 9M87

LINE 翻譯機器人

翻譯機一定要買嗎？坦白說是看需求，而簡單的翻譯，其實打開 LINE 就可以辦到，今天幫大家整理了 10 個實用 LINE 翻譯機器人，包含：中英、中日、中韓、英德、英西、英泰、英葡、英俄、英印、英阿等十款，支援雙向翻譯功能，平常與好友的聊天、商務洽談、出國旅遊，其實把 LINE 打開，就可以快速翻譯，不用每個都加入，至少亞洲熱門國家中英、中韓、中日先加起來就對啦！

LINE 中英雙向翻譯機器人

LINE 翻譯機器人

△ LINE 中英翻譯機器人，加入好友就能直接翻譯，好友連結在文章最後方，加入好友之後，直接在對話視窗輸入要翻譯的語言就可以囉，支援中文、英文雙向翻譯，超級方便！

LINE 翻譯機器人

△ 另外一種翻譯方式是把機器人加入群組，如果群組中有講英文的外國人，需要一個翻譯的話，這時 LINE 中英翻譯機器人就可以充當，當有一方輸入中文時，機器人就會自動翻譯為英文，反之，有另一方說英文時，機器人就會自動翻譯為中文。

LINE 中日雙向翻譯機器人

LINE 英文俄文翻譯機器人

△ 中日翻譯機器人，與上方的中英翻譯機器人一樣，操作方法也都一樣，只有語言上的差異，支援中、日雙向翻譯，大家就依照自己的翻譯需求加入好友啦！

LINE 中英翻譯機器人

△ 當然，群組的部分也支援，沒有問題。

LINE 中日雙向翻譯機器人

LINE 韓語翻譯

之前也寫過關於 LINE 中韓翻譯機器人，使用方式跟上面兩個中英、中日沒有差別，同樣是語言上的差異而已，功能上也支援群組、雙向翻譯。除了中英、中韓、中日三個翻譯機器人外，小編下面也整理了 10 個機器人，大家可以依照需求找到自己想要的機器人囉！

傳送門：
LINE 中英翻譯機器人
LINE 中日翻譯機器人
LINE 中韓翻譯機器人
LINE 英德翻譯機器人
LINE 英文西班牙文翻譯機器人
LINE 英泰翻譯機器人
LINE 英文葡萄牙翻譯機器人
LINE 英文俄文翻譯機器人
LINE 英文印尼文翻譯機器人
LINE 英文阿拉伯文翻譯機器人

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