生活瑣事太多，如何隨時紀錄重要提醒事項？今天要跟大家分享這款「LINE 待辦小精靈」，不需要另外下載 APP，將「LINE 待辦小精靈」加入好友就可以囉！支援最多 5 個提醒事項、時間提醒、查詢待辦事項等功能，LINE 可以做到的事情，除了通訊之外，真的越來越多樣化啦！大家趕快把這招學起來，以後絕不會再忘記事情啦！

△ 首先將「LINE 待辦小精靈」加入你的 LINE 好友，文章後面幫大家準備了好友連結，直接點擊就可以加入！接著進入 LINE 好友視窗，按下「代辦小精靈選單」，找到「新增待辦」按鈕，點擊下去就可以輸入待完成的事項。

△ 新增好待辦事項之後，按下旁邊的送出就可以啦，最多支援 5 個待辦事項，足夠一般人一天的用量啦，若積太多也做不完～要查詢待辦事項的話，點擊「查詢待辦」就可以看到未完成的事項，如果你已完成點一下綠色的「完成」按鈕就可以囉！

△ 對於生活上的小事，用這個 LINE 待辦小精靈，真的相當方便，尤其 LINE 又是大家會頻繁開啟的 APP，不少人談公事也是在上面討論，這樣一來就不用切換 APP，換個聊天視窗就能夠輕鬆紀錄。

△ 「LINE 待辦小精靈」也支援提醒功能，比較可惜的是時間只有「早上 9 點」、「中午 12 點」、「晚上 9 點」三個選項，如果可以自訂時間的話當然是最好，但是只有三個選項能夠滿足快速紀錄待辦事項，這樣的設計也是有好處啦。大家趕快把 LINE 待辦小精靈加入好友，幫你記錄生活小事、工作大事還有個人瑣事，點擊下方連結加入好友就對啦！

LINE 待辦小精靈：https://line.me/R/ti/p/%40252ifirk