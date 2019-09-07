LINE 機器人 YouBike Today 小幫手，快速查詢空位 / 剩餘車輛

2019-09-07 06:54:23 9M87

LINE YouBike

YouBike 是許多人上班、出遊的交通工具之一，既經濟實惠又可以運動，但是有沒有更方便的 YouBike 站點查詢方法？今天要來跟大家分享一個簡便的方式，打開 LINE 機器人加入「YouBike Today - 小幫手」，就可以輕鬆查詢 YouBike 站點資訊、剩餘車輛，如果你常常騎乘 YouBike，絕對要趕快把這款 LINE 機器人收下，還有許多額外的附加功能，趕快來看看如何使用吧！你也可以參考：YouBike 傷害險正式開始，5 個步驟教你快速申請，有申請才有保障！

YouBike Today 小幫手

△ 首先將 LINE 機器人加入「YouBike Today - 小幫手」加入好友，文末小編有準備好連結啦，點擊過去就可以加入，加入之後就可以馬上使用囉！

YouBike 剩幾台

△ 使用方式是點擊下方的「站點查詢」，然後按下「定位查詢位置」，進入地圖之後，找到你目前的位置，點擊「公開所在位置」分享給機器人。

YouBike 查詢App

△ 接著機器人就會依照我們分享給它的位置，提供距離我們最近的 YouBike 站點啦，連可停空位、可借車輛資訊通通都有，是不是超級方便呢！還可以將常用站點加入最愛，以後要查空位、空車直接點就能隨時查，還可以使用行程規劃功能，A 到 B 的移動定點設定好之後，機器人會根據目的地、YouBike 站點自動規劃出最適合的移動方式，簡直是出遊神器！

YouBike 位置查詢

△ 規劃路線完畢後，可以直接點開地圖導航，也能夠設定出發提醒。

LINE 機器人

△ 加入最愛站點之後，還能夠細分為回家、上班、出去玩，分類更有效率。另外還有 YouBike 還車時的錯誤代碼說明，雖然歸還面板上就有說明，不過設備在外面風吹日曬雨淋，常常會有霧化看不清楚的時候，這時機器人也可以派上用場，查看對應的錯誤代碼就可以利馬解決問題。總之如果你常常需要查詢 YouBike 資訊，趕快加入機器人好友就對啦！

傳送門：YouBike Today - 小幫手

https://youbike-today.blogspot.com/

LINE 機器人 YouBike Today 小幫手，快速查詢空位 / 剩餘車輛 相關文章

訪客留言

LINE 機器人 YouBike Today 小幫手，快速查詢空位 / 剩餘車輛 參考資料

Line Pay聯名一卡通(透明卡) Ubike 自動加值 教學 - YouTube
Now including HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, and much more.
Google 地圖可查共享單車資訊，新北市 YouBike、高雄 City Bike 都能查詢 | T客邦
車用 科技 遊戲/電競 軟體/app 商業應用 手機 遊戲/電競 評測 教學 影片 活動 抽獎/得獎公告 ... 在全球 24 個城市推出共享單車即時資訊的服務，在台灣的「新北市」及「高雄」分別可以查詢到 YouBike 和 City Bike ...
Stations - YouBike 公共自行車
Service Line： 1999 for the Citizen Hotline to YouBike / 02-89785511. E-mail service-taipei@youbike.com.tw 〔 ※ Don&#39;t use IE8 version below 〕. Copyright&nbsp;...
【Google】地圖新功能可查詢YouBike、CityBike 地點！腳踏車數量、位置資訊 | 奇奇筆記
目前Google Maps尚未完全支援搜尋全台YouBike 站點，大家可以透過下列網站來查詢全台灣所有YouBike ... 【Google Play家庭群組】 讓你和 5個人一起分享你買的app 【Google Trips ...
電動版YouBike來了！續航50km，明年四月300輛「E-YouBike」準備上路 | T客邦
應該有許多人都曾體驗過微笑單車「YouBike」的便利性，不僅佈點眾多、借還車方便，同時費率低廉、容易使用，而未來又將有電動版本的「E-YouBike」投入營運！
Google 地圖新增「YouBikeCityBike」地點查詢！還可以查腳踏車數目喔 - 蘋果仁 - 你的科技媒體
以後再也不用擔心到了現場發現無車可借了；但目前僅支援新北市，台北的 YouBike 查詢 ... ????點此加入蘋果仁LINE好友，新知不漏接！ 分享此文： 分享到 Twitter(在新視窗中開啟) 按一下以分享至 Facebook(在新視窗中開啟 ...
YouBike 微笑單車
Hsinchu Science Park 新竹科學 園區 個站點
LINE TODAY - 除了YouBike、oBike，又有新的自行車要進軍台灣啦！ 想 ...
除了YouBike、oBike，又有新的自行車要進軍台灣啦！ 想看新聞LINE一下掌握TODAY大小事》https://today.line.me/TW #LINE #生活#YouBike #oBike #VBike&nbsp;...
YouBike Taipei City Public Bicycle Rentals (uBike 微笑單車) | Guide to Taipei.com
YouBike, or more officially the Taipei Bike Sharing System, is a large network of bicycle rental kiosks in Taipei City. With a seemingly countless amount of bicycle parking stations located around the city, many of which are located within ...
最新！2019 年 LINE Pay 信用卡與一卡通綁定銀行和通路優惠、LINE Points 集點兌換攻略 | Money101.com.tw
現在行動支付越來越普及，和越來越多商家加入 LINE 購物平台，甚至百貨週年慶也開放 LINE Points 點數兌換，LINE Points 也等同現金回饋，LINE Points的集點及使用也越來越方便。怎麼選擇哪家銀行的信用卡綁定最划算？點數怎麼集最快速？要怎麼兌換或將 Line ... ...