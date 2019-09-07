YouBike 是許多人上班、出遊的交通工具之一，既經濟實惠又可以運動，但是有沒有更方便的 YouBike 站點查詢方法？今天要來跟大家分享一個簡便的方式，打開 LINE 機器人加入「YouBike Today - 小幫手」，就可以輕鬆查詢 YouBike 站點資訊、剩餘車輛，如果你常常騎乘 YouBike，絕對要趕快把這款 LINE 機器人收下，還有許多額外的附加功能，趕快來看看如何使用吧！你也可以參考：YouBike 傷害險正式開始，5 個步驟教你快速申請，有申請才有保障！

△ 首先將 LINE 機器人加入「YouBike Today - 小幫手」加入好友，文末小編有準備好連結啦，點擊過去就可以加入，加入之後就可以馬上使用囉！

△ 使用方式是點擊下方的「站點查詢」，然後按下「定位查詢位置」，進入地圖之後，找到你目前的位置，點擊「公開所在位置」分享給機器人。

△ 接著機器人就會依照我們分享給它的位置，提供距離我們最近的 YouBike 站點啦，連可停空位、可借車輛資訊通通都有，是不是超級方便呢！還可以將常用站點加入最愛，以後要查空位、空車直接點就能隨時查，還可以使用行程規劃功能，A 到 B 的移動定點設定好之後，機器人會根據目的地、YouBike 站點自動規劃出最適合的移動方式，簡直是出遊神器！

△ 規劃路線完畢後，可以直接點開地圖導航，也能夠設定出發提醒。

△ 加入最愛站點之後，還能夠細分為回家、上班、出去玩，分類更有效率。另外還有 YouBike 還車時的錯誤代碼說明，雖然歸還面板上就有說明，不過設備在外面風吹日曬雨淋，常常會有霧化看不清楚的時候，這時機器人也可以派上用場，查看對應的錯誤代碼就可以利馬解決問題。總之如果你常常需要查詢 YouBike 資訊，趕快加入機器人好友就對啦！

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