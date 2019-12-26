LlNE 群組機器人

LINE 與同事、好友們的群組需要一點有趣的對話嗎？今天小編要跟大家分享一款 LINE 機器人「安琪兒」，它可以做到猜數字、比大小、抽正妹、抽星座、抽美食等 ... 將機器人邀請入群組後，就可以替同事、朋友創造互動與話題，雖然是一款簡單的機器人，卻能與同事們玩出不同的回憶與話題～你也可以參考：LINE Bot Orz 機器人，辦公室群組一定要邀請入群的工具

LlNE 群組機器人

到文章後方點擊安琪兒的連結，就可以加入好友，加入好友後可以先輸入 help 來查看下指令的方法，指令分別有：
- 猜數字
- 猜數字2
- 抽
- 抽星座
- 抽美食
- 抽正妹
- BTS
- 比大小
- 比大小 N

LlNE 機器人

抽正妹可以說是基本款，但是怎麼沒有抽帥哥呢（男女要公平啊～）由於這款機器人目前剛上線，可能未來作者會再加入更多功能。另外抽美食的實際應用就可以用來跟同事想中午要吃什麼～相當方便！

LlNE 機器人安琪兒

無聊的時候，還可以與同事、朋友玩上 1A2B 的猜數字遊戲～看誰先猜到就獲得勝利。如果你沒有玩過 1A2B 遊戲的話，簡單說一下 A 就是數字與位置正確，B 就是數字正確位置錯誤～以上就是 LINE 機器人「安琪兒」的簡單功能演示，大家趕快將它加入群組與朋友同樂吧。

傳送門：LINE 機器人「安琪兒」

LlNE 機器人安琪兒，你想要狂抽正妹？還是玩 1A2B？ 相關文章

訪客留言

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