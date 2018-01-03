卡米狗 Line 聊天機器人，講的聽、罵會怕、會學習的聊天機器人，市面上聊天機器人如此多，卡米狗會是我看過，應用上最有創意的聊天機器人，沒有之一，之前分享過 LINE Orz 聊天機器人讓群組變得更熱鬧，可以抽美女帥哥等等有趣的功能，卡米狗則是注重於文字學習，主打你教什麼，他回答你什麼，適合控制欲超強的朋友，實際應用上，最有趣的是可以邀請進群組，跟著卡米狗一起言語霸凌同事、同學、朋友等，還可以教卡米狗說粗話等等，能在繁忙工作中增添不少趣味性～
卡米狗聊天機器人：https://line.me/R/ti/p/%40aab8659n
△ 你可以私訊卡米狗自己聊爽，但真的滿無聊，不過可以測試聊天功能，等一切都測試完畢之後，趕快邀進群組裡面鬧鬧同事朋友們吧，跟一般邀請朋友進群組的步驟一樣。
△ 比較不方便的是輸入指令前一定要叫狗名（卡米狗），不過問話答話真的滿有趣的！
△ 最好玩的是還可以教，輸入卡米狗 ; 問題 ; 回答，下次輸入問題就會有客製化回答，有種自己當主人的感覺，最後還可以輸入「今天的懶人包」，查看 24 小時內，卡米狗新學會了什麼東西！
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