卡米狗 LINE 聊天機器人，孤單寂寞覺得冷？史無前例自動學習的群組聊天機器人

2018-01-03 09:45:19 9M87
kamigo 卡米狗 LINE聊天機器人

卡米狗 Line 聊天機器人，講的聽、罵會怕、會學習的聊天機器人，市面上聊天機器人如此多，卡米狗會是我看過，應用上最有創意的聊天機器人，沒有之一，之前分享過 LINE Orz 聊天機器人讓群組變得更熱鬧，可以抽美女帥哥等等有趣的功能，卡米狗則是注重於文字學習，主打你教什麼，他回答你什麼，適合控制欲超強的朋友，實際應用上，最有趣的是可以邀請進群組，跟著卡米狗一起言語霸凌同事、同學、朋友等，還可以教卡米狗說粗話等等，能在繁忙工作中增添不少趣味性～

卡米狗聊天機器人：https://line.me/R/ti/p/%40aab8659n

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△ 先加卡米狗聊天機器人的好友吧，掃描上面 QR Code 或手動輸入 @aab8659n

kamigo 卡米狗 好友 帳號 ID

△ 你可以私訊卡米狗自己聊爽，但真的滿無聊，不過可以測試聊天功能，等一切都測試完畢之後，趕快邀進群組裡面鬧鬧同事朋友們吧，跟一般邀請朋友進群組的步驟一樣。

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△ 比較不方便的是輸入指令前一定要叫狗名（卡米狗），不過問話答話真的滿有趣的！

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△ 最好玩的是還可以教，輸入卡米狗 ; 問題 ; 回答，下次輸入問題就會有客製化回答，有種自己當主人的感覺，最後還可以輸入「今天的懶人包」，查看 24 小時內，卡米狗新學會了什麼東西！

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卡米狗 LINE 聊天機器人，孤單寂寞覺得冷？史無前例自動學習的群組聊天機器人 參考資料

卡米狗 - Facebook
為什麼卡米狗邀不進群組？ 1. 邀卡米狗進群組前，先檢查群組內是否已經有機器人， 一個群組只能有一個機器人2. 邀卡米狗進群組前，先檢查是否有正在邀請中的卡米 狗，如果有正在邀請中的卡米狗，要先全部取消邀請，再次邀請卡米狗才會進群功能 介紹&amp;加入好友: http://www.kamigo.tw/...
卡米狗
聊天良伴，寂寞好朋友 讓群組有更多的歡笑，從加入卡米狗開始. Kamigo. 可愛、 有趣、又好玩 只要3個步驟就能擁有. 第一步：加好友. LINE 行動條碼. Line qrcode black. LINE ID:@aab8659n. 第二步：進群組. Step2. 第三步：教說話. Step3. 卡米狗 能做什麼？ 打招呼、說笑話、講故事、背圓周率、背詩、抽塔羅牌、擲骰、告訴你該吃 什麼.
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