國外一年一度的大節日之一 - 聖誕節又快到啦！看到這裡就知道是有好康的要跟大家分享，專門開發 iPhone、iPad 軟體的公司 iMyFone 推出「聖誕日日抽」活動，即日起至 1/2 止，每人每天可抽獎 2 次，獎項包含：iMyFone iTransor ( 原價超過台幣 1500 )、iMyFone TunesFix、iMyFone Umate 等各種實用的 Apple 裝置超實用級軟體！此外還有免費 iPhone 手機殼、各式現金券等豐富的獎品，最重要的是在 12/25 當天抽獎，會有重量級的神秘好禮！最狂的是，還有不到 1 折的軟體組合包，原價超過 2 萬元，聖誕節活動只要 2000 元就可打包買下～

iMyFone 聖誕抽獎活動頁面：這邊請

有什麼免費獎項？

5 美元現金券

10 美元現金券

免費 iPhone 手機殼

iMyFone Umate Pro：iPhone 空間不足的清理工具

iMyFone iTransor：透過這款工具來執行備份與還原，避免 iTunes 覆蓋掉前一次的備份

iMyFone TunesFix：當 iTunes 發生錯誤難以解決的問題時，可以透過這款工具來解決

12/25 當日神秘重量級禮物



我抽到了什麼？

大家可能會懷疑，真的能免費抽到嗎？還是只會抽到一推現金折價券？所以小編打算來實測一下，每人每天都可抽獎 2 次，小編第一次就抽到了原價超過 1500 元的 iMyFone iTransor ( 真是太幸運啦 )

輸入 Email 後，軟體的註冊序號+載點就會傳到 Email 裡面啦！

抽到免費 iPhone 保護殼，台灣也能送達嗎？

小編第二次則是抽到免費的 iPhone 保護殼，不過第一個浮上腦袋的問題是，能送到台灣嗎？會不會產品本身免費，運費卻是貴鬆鬆？

跟著小編來實驗看看，上面兩款是免費 iPhone 保護殼的部分，外觀就是洞洞造型，只有兩種顏色可以選擇，按下下方的 Buy Now 立即購買。

接著註冊帳戶，若懶得註冊的話，可以透過 FB 或 Google 快速登入。

iPhone 保護殼的型號 iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone Xs 都能用，確認型號、顏色沒問題之後按下購買鍵。

確認價格是 0 元沒有問題後按下 CHECKOUT。

大家最關心的地方來啦 ~ 到了輸入收件地址的步驟了，地址資訊中可以填入台灣。

運送費用是 94 元台幣，小編覺得算是合理的範圍 ~ 確認沒問題後按下立即付款就完成啦！

看到這個大勾勾，就代表完成付款，下方也會出現訂單編號可以查詢。至於是否真的會送到台灣，小編後續再更新上來囉～（正常的狀態下，應該是會收到）以上兩個禮物，就是小編截稿當日所抽到的，到 1/2 前每天都可以抽兩次，大家沒抽到自己想要的，別忘記隔天再上來抽~

打 2 折的 2 款工具

除了抽獎外，iMyFone 也推出了超殺的聖誕節優惠，像是兩個原價都超過 1500 元台幣的 iTransfer for WhatsApp ( WhatsApp 備分工具 )、iMyFone AnyRecover ( 電腦檔案救援工具 )，都只要美金 9.9 元，換算台幣約 270 元 ~ 大概打了 2 折，真的是非常殺啊！

聖誕最大禮 - 買一送七





八合一軟體組合，分享到 FB 就可以立即購買，原價總價值 689.6 美元，換算超過 2 萬元台幣，活動期間 69.95 美元，換算台幣約 2000 元，幾乎打了 1 折，以下是組合包裡面的軟體，只要用到其中一個就值回票價啦：

1. iMyFone D-Back ( 原價 109.95 USD )：

iPhone 若是有遺失照片檔案，選擇這款工具就是了！可以參考：iPhone 遺失照片怎麼辦？iMyFone D-Back 檔案救援找回遺失檔案實作（Windows、Mac）

2. iMyFone LockWiper (原價 109.95 USD )：

手機忘記解鎖密碼專用的解鎖工具

3. iMyFone Fixppo ( 原價 69.95 USD )：

iPhone 當機的最佳救星，可參考：iMyFone Fixppo 拯救白底黑蘋果死機，iPhone 起死回生解決方法大公開

4. iMyFone Umate Pro ( 原價 69.95 USD )：

iPhone 空間不足的清理工具，可參考：iMyFone Umate 逆天清除頑強垃圾檔案、照片無損壓縮，iPhone 空間不足就這麼辦！

5. iMyFone iTransor for WhatsApp ( 原價 69.95 USD )：

一鍵轉換 iPhone 或 Android 手機中的 WhatsApp 備份資料，達到恢復、備份的效果。

6. TunesMate iPhone Transfer ( 原價 99.95 USD )：

傳輸音樂、影片、播放清單與音樂為主的工具。

7. iMyFone iTransor ( 原價 69.95 USD )：

透過這款工具來執行備份與還原，避免 iTunes 覆蓋掉前一次的備份。

8. iMyFone KeyGenius ( 原價 89.95 USD )：

解鎖 iTunes 備份密碼、移除 iPhone 加密設定

iMyFone Umate 檔案下載（Windows）：

iMyFone Umate 5.6.0.3.7z（MediaFire下載）

iMyFone Umate 5.6.0.3.7z（ZippyShare下載）

iMyFone Umate 5.6.0.3.7z（YunFile下載）

iMyFone Umate 5.6.0.3.7z（本站下載）

檔案大小：25.16 MB

iMyFone Umate 檔案下載（Mac）：

iMyfone iphone space saver.dmg（官方下載）

iMyfone iphone space saver.dmg（MediaFire下載）

iMyfone iphone space saver.dmg（ZippyShare下載）

iMyfone iphone space saver.dmg（YunFile下載）

iMyfone iphone space saver.dmg（本站下載）

檔案大小：24.76 MB

iMyFone iTransor Lite 檔案下載（Windows）：

iMyFone iTransor Lite 4.1.0.6.7z（MediaFire下載）

iMyFone iTransor Lite 4.1.0.6.7z（ZippyShare下載）

iMyFone iTransor Lite 4.1.0.6.7z（YunFile下載）

iMyFone iTransor Lite 4.1.0.6.7z（本站下載）

檔案大小：28.01 MB

iMyFone iTransor Lite 檔案下載（Mac）：

imyfone itransor-lite.dmg（官方下載）

imyfone itransor-lite.dmg（MediaFire下載）

imyfone itransor-lite.dmg（ZippyShare下載）

imyfone itransor-lite.dmg（YunFile下載）

imyfone itransor-lite.dmg（本站下載）

檔案大小：20.40 MB

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