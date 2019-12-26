PS4 遊戲聖誕節優惠

喜歡玩遊戲的朋友，價格太貴下不了手嗎？PlayStation Store 在今年聖誕節推出了限時優惠活動，價格幾乎見底啦，最低下殺到 1 折，優惠即日起到 2020 年 1 月 5 日 23:59 止，平時有在玩遊戲的話，可以好好到 PlayStation Store 挖寶啦～以我自己有在玩的 NBA 2K20 為例，當時我購買 1790 原價的標準版只要半價 895 元，NBA 2K20 數位豪華版也只要半價 1195 元，最好的 NBA 2K20 傳奇版也是半價 1495 元，現在購買遊戲真得很划算！

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PS4遊戲優惠

限時優惠中的遊戲，包括許多熱門、知名的大作，像是戰地風雲 5、刺客教條 3 等知名遊戲，此波優惠總共多達 845 個遊戲，小編精選幾款個人覺得相當划算的遊戲給大家：


PS4 遊戲聖誕節優惠
PS4 遊戲聖誕節優惠

小編自己都想要下手戰地風雲 5、刺客教條 3 啦～大家點擊進去時，記得注意下方的橘色說明，看看語言以及版本的問題是否有衝突。

PS4遊戲優惠

下方有價格優惠期間說明，大部分都到 2020/1/5 前有效，大家還有些時間可以考慮～

死亡擱淺優惠

確定加入購物車要購買前，必須登入 PlayStation Store 的會員，還沒有的話趕快註冊一個吧～

NBA 2K20 優惠

戰地風雲 5 優惠

註冊完畢之後，直接輸入信用卡就可以結帳啦！這波優惠算是滿大的，價格最高直接殺到 1 折的都有，幾乎是見底啦，家中有 PS4 很久沒開機的人，可以買片遊戲準備讓塵封已久的 PS4 啟動囉！

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