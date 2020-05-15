你想體驗看看《俠盜獵車手》卻遲遲因為價格關係沒有下手嗎？Epic Games 於今日正式推出《俠盜獵車手Ｖ》限時免費活動，活動期間從即日起到 5/21 日 23:00 前，能夠將原本超過千元台幣的《俠盜獵車手Ｖ》0 元下載回家，且下載之後終身免費玩，各位可別錯過這難得好康啦，之前本站也曾經分享過《俠盜獵車手：聖安地列斯》的限時免費活動，不過這次是難得的免費的《俠盜獵車手Ｖ》，各位趕快把握機會囉。

文章最後方有 Epic Games《俠盜獵車手Ｖ》的限時免費活動頁面，於活動期間點擊進去後，就可看到《俠盜獵車手Ｖ》免費訊息，5/21 前下載都來的及。

可以看到原價是 29.99 美金，活動中已經變成免費下載，在活動頁面中按下「獲取」即可。

接著登入 Epic Games 帳戶，若沒有的話就快速註冊一個吧。

由於活動關係，需要進行雙重認證才可以下載《俠盜獵車手Ｖ》，點擊啟用雙重認證繼續完成下載程序。

Epic Games 啟用雙重認證的方式有 3 種，分別是透過 App、簡訊及 Email，其中只有簡訊認證不用現認證 Email，其它兩者都需先認證 Email。

完成雙重認證之後，就可以免費取得《俠盜獵車手Ｖ》啦，回到活動頁中，點右下方的「下訂單」就完成啦！看一下價格的地方是 0 元沒有問題。

取得後要下載《俠盜獵車手Ｖ》必須透過 EPIC GAMES 啟動器，若電腦沒有的話，就趕快裝一個吧。

打開 EPIC GAMES 啟動器並登入後，就可以下載《俠盜獵車手Ｖ》啦！各位若順利取得的話，別吝嗇分享給可能有興趣的朋友～下面是活動連結，趕快過去取得吧！

傳送門：《俠盜獵車手Ｖ》限時免費頁面

