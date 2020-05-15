NBA 2K20 限時優惠

由於武漢肺炎的關係，NBA 宣布停賽，讓許多 NBA 迷們趕到空虛 ~ 不過好消息是 《NBA 2K20》推出超殺限時特價，原價 1799 元 2K20 折扣來到 1 折，用 Switch 下載 《NBA 2K20》 只要 385 円，換算台幣約 108 元 ; PS4 平台上 《NBA 2K20》 只要 161 元 ; XBOX 則是最便宜只要 89 元。各位籃球迷們《NBA 2K20》現在不收下更待何時？看不到球賽，可以自己打球賽，趕快買起來吧～

NBA 2K20 Switch下載

Nintendo Store 的 NBA 2K20 有 95% 折扣，原價 7700 日圓，特價 385 日圓，換算約台幣 108 元。2020/5/26 23:59 前下載都來的及，各位有 Switch 的朋友，可別錯過這個好康囉。

傳送門：Nintendo Store 的 NBA 2K20

NBA 2K20 PS4下載

PS4 則是有 91% 的優惠，元價台幣 1790 元，限時特價可用 161 元台幣買到 NBA 2K20 在 2020/5/20 23:59 前都來得及購買，PS4 玩家請把握機會。

傳送門：PlayStation Store NBA 2K20

NBA 2K20 XBOX下載

製於最便宜的則是 XOBX 平台，僅用台幣 89 元就可買到，可能比一個便當還便宜，如此划算的價格將在 5/18 結束。不管是哪個平台，大家都要把握機會啦，基本上這個優惠最晚在 7 天內就會結束，除了自己下載外，也趕快分享給喜歡 NBA 的朋友吧！

傳送門：Microsoft Store NBA 2K20

NBA 2K20 限時特價 PS4 / XBOX / Nintendo Store 三大平台最低台幣 89 元即可入手 相關文章

訪客留言

NBA 2K20 限時特價 PS4 / XBOX / Nintendo Store 三大平台最低台幣 89 元即可入手 參考資料

昇恆昌免稅購物網開放松山機場取貨，週年慶祭出最高 30% 現金折扣
由昇恆昌免稅店所經營的線上購物平台「昇恆昌免稅購物網」，提供免稅商品網路預訂、機場提貨的 O2O 體驗。在 8 月份開放松山機場的取貨服務，鎖定商務客群；同時從即日起展開週年慶活動，祭出最高 30% 現金折扣優惠，目標在年底達成百萬會員里程碑，全年業績也將翻 ...
文章列表 - 第 350 頁 | T客邦 - 我只推薦好東西
文章列表 - 第 350 頁 | T客邦 - 我只推薦好東西 每天都有科技新鮮事，3C勁爆新聞、酷炫的零組件、平板電腦、數位相機測試、當紅網路話題、手機app介紹、勸敗、團購，來T客邦
【SGS 2019】夏日電玩展本週末花博登場 先行揭露桌遊新品、獨立遊戲、社群活動等看點
2019 夏日電玩展Summer Game Show (SGS)，將於本周 7 月 12 至 14 日在圓山花博爭艷館開展，本屆以「用力玩夏聚！Let’s have SUM fun!」為主題。將有 75 家參展廠商、420 個攤位規模打造原創經典、社群賽事、流行娛樂三大展區與舞台，以及展覽最後一日 ...
PS4《NBA 2K20》中文版- PChome 24h購物
PS4《NBA 2K20》中文版- ▻PS4 遊戲, 發售日︱2019-09-06PS4《NBA 2K20》中文標準版. ... 【XBOX 專區】 ... 紅白機 &middot; ├ 迷你超級任天堂 &middot; ▻遊戲搖桿(多平台) &middot; ├ FlashFire &middot; ▻PS VITA遊戲出清3折↗ ... 夾‧ 手機免安裝APP/藍牙連線即可使用‧ 使用通用型螺絲4分之1牙口‧ 藍牙遙控器可使用MicroUSB ... 本商品規格: ◎遊戲平台：PS4
迎戰未來《NBA 2K20》同步在台上市信義NBA Store Taipei 上市 ...
《NBA 2K20》是個讓玩家和球員能一起相聚、創造籃球文化未來的平台。 ... 為慶祝遊戲同步在台上市，2K 特別在台北信義區NBA Store Taipei ... 打卡或NBA 2K GC 粉絲頁按讚，即可獲得限量《NBA 2K20》紋身潮貼。 ... 現已在Xbox One、PS4、Nintendo Switch 和Windows PC 平台發售，售價新台幣1790 元/ 2390 元。
遊戲電玩 Archives - Page 2 of 74 - 電腦王阿達
只要是個正常玩遊戲的玩家，通常聽到作弊、外掛之類的字眼都會感到深惡痛絕。 ... 時間，要說起筆者玩這系列遊戲的歷史得從 N64 時代說起，這系列遊戲提供一個與現實時間同步的空間，讓你能夠用最悠閒的步調去玩樂。雖說在《集合啦！
NBA - 維基百科，自由的百科全書
NBA歷史 [編輯] 1898年，美國第一個籃球組織國家籃球聯盟（NBL，1898-1904）成立，但當時籃球規則還不完善，組織機構也不健全，經過幾個賽季後，該組織就名存實亡了。 1946年，全美籃球協會（BAA）成立；1949年，BAA與國家籃球聯盟（NBL）合併，改名「國家籃球協會 ...
myfone購物
myfone購物提供手機,平板,配件,3C,電腦,相機,數位,家電,智慧家庭萬件優惠商品.提供特價,折價券,促銷,折扣,免運費,購物金,下殺 ...
20190824 全部綜合熱門TOP1000 @ j的謎之無聊日常Orz :: 隨意窩 ...
比特之星台灣首家專注於數位貨幣交易的平台安全與最純粹的人與人的交易,買與賣較合理的價格, ... 【情報】【Deathgarden死亡花園】特價中/ 跑妹夾子連動面具可入手
NBA 2K系列 - 8591
994. 12645. 推薦 葳葳店鋪 限時特價 NBA 2K20 送兩款遊戲+折價券 另有傳奇版 (99+) ... 716. 41019. 推薦 ○○最低價各平台MT幣專賣店○○PS4○PC○XB1○Switch ... 推薦 玩家純手工代練|VC|MT|PC版本|NBA2K20|10萬VC送1萬優惠中 (26) ... 推薦 小櫻電玩 金冠代購「NBA 2K20 標準版」快速發貨-購買送遊戲+折價券.