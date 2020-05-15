由於武漢肺炎的關係，NBA 宣布停賽，讓許多 NBA 迷們趕到空虛 ~ 不過好消息是 《NBA 2K20》推出超殺限時特價，原價 1799 元 2K20 折扣來到 1 折，用 Switch 下載 《NBA 2K20》 只要 385 円，換算台幣約 108 元 ; PS4 平台上 《NBA 2K20》 只要 161 元 ; XBOX 則是最便宜只要 89 元。各位籃球迷們《NBA 2K20》現在不收下更待何時？看不到球賽，可以自己打球賽，趕快買起來吧～

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PS4 則是有 91% 的優惠，元價台幣 1790 元，限時特價可用 161 元台幣買到 NBA 2K20 在 2020/5/20 23:59 前都來得及購買，PS4 玩家請把握機會。

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製於最便宜的則是 XOBX 平台，僅用台幣 89 元就可買到，可能比一個便當還便宜，如此划算的價格將在 5/18 結束。不管是哪個平台，大家都要把握機會啦，基本上這個優惠最晚在 7 天內就會結束，除了自己下載外，也趕快分享給喜歡 NBA 的朋友吧！

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