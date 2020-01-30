Risu.io 免費縮網址

有沒有快速產生短網址的方式？用 LINE 機器人就可以辦到囉，這是一款由短網址服務 Risu 推出的 LINE 機器人，平常在 PTT、Dcard、FB 等社群媒體上發文，分享圖片、影片、音訊不容易，這時就可以透過 Risu 的 LINE 機器人快速產生短網址，達到快速分享檔案的作用，常在各大版走跳的朋友，大家趕快把這招學起來！

LINE 機器人

首先用手機點擊下方連結，加入 LINE 機器人 Risu 好友，加入好友的瞬間就可以快速產生短網址囉，先用最基本的網址轉為短網址服務來測試，將網址傳給機器人，機器人立馬就會回傳短網址囉！是不是非常迅速方便呢？

LINE 機器人：Risu 短網址機器人

Risu.io 影片縮網址

若是要產生圖片、影片、音檔短網址與大家分享，同樣直接傳送給 Risu 機器人，機器人也會快速回傳短網址！比起 https://ppt.cc/ 短網址服務還要方便啊！

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若要為圖片、影片設定密碼也沒問題，按下個人設定，點擊許可。

Risu.io 短網址服務

就可以替媒體檔案設定密碼、過期時間，設定完成後，按下送出就可以啦！

Risu.io

若你需要追蹤點擊數據，建議直接進入 Risu 官網，免費註冊一組帳密，就可以查看各項數據，包含點擊、瀏覽器、作業系統、裝置、來源等通通都可以一覽無遺~

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另外也包含了社群 SEO 可以設定，包含自訂標題、描述等，目前 Risu 剛開始，提供給大家免費使用所有方案，沒有任何限制，唯一比較可惜的就是沒辦法自訂短網址的部分，不過在其它功能上都非常完善！

Risu 短網址服務：https://risu.io/

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