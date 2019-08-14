LINE 如何改變字體？讓聊天更有趣呢？今天要來跟大家分享大家都很熟悉的 LINE，透過加入幾個簡單的符號，就可以讓訊息做不同的變化，像是字體變紅色、加入外框、粗體、斜體等，學會之後就可以傳給同事、朋友，讓他們對你打的文字產生好奇心就贏啦，趕快跟著小編來複習一次~不只 LINE 可以，Facebook Messenger 的字體也可以變，請看：臉書 Messenger 隱藏版密技，輸入特定符號可以打粗體 / 黃底框框 / 刪除線 / 特殊字體

文字外框+紅字

△ 在文字前後加入「`」，傳送出去之後，就可以讓文字變成紅字，並且加上外框。「`」符號位置在鍵盤 ESC 鍵下方，轉換成英文之後直接輸入就可以啦。

文字外框+黑字

△ 若是只要外框，文字顏色維持黑色的話，則是在文字前後加入「```」

粗體文字





△ 要讓文字片粗體，可以在前後加入 「*」字號。

斜體文字

△ 最後是斜體字，在文字前後方加入「_」底線，就可以讓文字變為斜體字，不過這邊值得注意的是，目前這些文字效果，都僅限於「電腦版」瀏覽，目前用手機只會看到一些奇怪的符號而已喲！如果用電腦還是沒看到效果的話，趕快去更新最新免安裝 LINE 電腦版～