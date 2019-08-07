Fancy Text Keyboard 輸入吸眼球的特殊英文字體，支援 LINE / FB / IG 限時動態

2019-08-07 06:28:20 9M87

IG 限時動態特殊英文字體

常常看到貼文中有特殊的字體，不管是 IG、FB 還是 LINE，到底要怎麼打出來呢？沒錯！小編今天要跟大家分享這款免費 APP「Fancy Text Keyboard」就可以快速打出特殊的英文字體，支援超過百種不同的英文字體供大家使用，如果你跟小編一樣有這個疑問很久了，就帶大家來揭密這如何在限時動態、貼文中，打出與眾不同的特殊字體！

LINE如何輸入特殊英文字體

△ Fancy Text Keyboard 支援 iOS、Android 兩種，但是使用方式有一點點的不同，等等文章下面會提到，小編就拿 iOS 系統來做示範，到 App Store 就可以直接下載並安裝啦！

FB 訊息特殊英文字體

△ 下載之後可以看到兩個主要頁面：Font、Decoration，分別是不同的字體跟裝飾，我們先來看一下字體的部分，往下滑就可以看到所有字體啦，看到字體旁邊有「硬幣」的符號，代表要付費才可以使用的意思，沒有任何符號的才可以免費使用。Decoration 的部分，就是在你輸入的文字旁，多了一些符號，但字體本身並無改變。

IG 限時動態特殊英文字體

△ 接下來提到設定的部分，我們就先說 iOS 吧，開啟「設定」>「一般」>「鍵盤」>「鍵盤」，將 Fancy Text 新稱到鍵盤中，就可以用鍵盤輸入的方式，來 Key in 不同字體啦！

FB 貼文特殊英文字體

△ 新增到鍵盤之後，要輸入特殊英文字體就像切換輸入法一樣，常按鍵盤中的地球鍵，找到 Fancy Text 的輸入法，選擇好喜歡的字體之後，就可以開始輸入啦！不管是 Facebook Messenger、LINE、Instagram 通通都可以使用！

至於 Android 的部分就比較麻煩一些，小編用 HUAWEI 手機測試，無法新增到鍵盤，所以要直接開啟 Fancy Text Keyboard App 輸入文字後，再找到特殊字體複製起來貼上就可以啦。讓自己的貼文、訊息更吸眼球，就從更換與眾不同的字體開始。

下載：
Fancy Text Keyboard（App Store 下載）
Fancy Text Keyboard（Google Play 下載）

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