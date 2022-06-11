The Wonderful Collection Font Bundle

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The Wonderful Collection Font Bundle

進入限時免費活動頁面後，就可以看到本次的免費字體 211 款，點擊右側的 Download 就可以下載英文字體壓縮檔囉。

The Wonderful Collection Font Bundle

再往下滑一點，就能夠看到本次 211 款英文字型的呈現效果、字體名稱、作者及字體價格。

標題英文字體

下載字體之後，進行解壓縮，最後就可以看到全部字體以資料夾分類，點開就可以安裝 .otf 英文字體啦。

海報英文字體

小編將本次的 211 免費可商用英文字型連結放在下方，各位字體控趕快去收下吧，現省 10 萬元超划算的！

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