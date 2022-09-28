LINE 備份啟用碼設定

LINE 於 9/26 推出非常實用的功能，你我都有機會用到，那就是當手機遺失時、換系統時，可以復原近 14 天的聊天紀錄，不過需要我們去設定「備份啟用碼」，各位還不知道的朋友們，趕緊跟著小編設定一遍，未來手機不見重要訊息還找的回來，趕快拿起你手邊的手機，跟著本篇文章設定一次吧！

「備份啟用碼」是什麼？

「備份啟用碼」是一個新的機制，有兩個主要功用
  1. 手機遺失或故障時，可在新手機上復原最近 14 天的聊天記錄。
  2. 跨系統換手機時，可在新手機上復原最近 14 天的聊天記錄。

若為同系統換機：
  1. 設定「備份啟用碼」後，可復原最近 14 天的聊天記錄，同時也可以復原已備份於 iCloud 或 Google Drive 的聊天記錄。
  2. 若沒有設定「備份啟用碼」，還是可以復原已備份於 iCloud 或 Google Drive 的聊天記錄。

如何開始設定「備份啟用碼」？

iOS 設定教學

LINE 備份啟用碼

LINE 備份啟用碼 iPhone

LINE主頁「設定」> 備份聊天記錄 > 建立備份啟用碼並備份聊天記錄 > 設定備份啟用碼

Android 設定教學

LINE 備份啟用碼 Android

LINE主頁「設定」> 備份及還原聊天記錄 > 建立備份啟用碼並備份聊天記錄 > 設定備份啟用碼

LINE 備份 Android

LINE 備份啟用碼教學

點擊馬上進行備份後，選擇要備份的 Google 帳號即可。

重新設定「備份啟用碼」

設定「備份啟用碼」後，若不小心遺忘這組 6 位數字，在原手機還可登入使用時，用戶可以自行重新設定。

需留意的是：

  1. 備份啟用碼一經設定，無法取消設定。
  2. 「備份啟用碼」若遺失，將無法透過聯繫 LINE 客服協助重設。這是因為 LINE 對於聊天紀錄內容隱私的重視，故 LINE 客服無權協助重設備份啟用碼。若遺失備份啟用碼，但新、舊手機為同系統，還是可以復原已備份於 iCloud 或 Google Drive 的聊天記錄。

LINE 備份啟用碼設定教學，手機遺失 / 跨系統換手機復原近 14 天聊天紀錄 相關文章

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