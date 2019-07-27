語言翻譯能夠翻譯全世界語言的 APP，免費使用你還不下載嗎？

2019-07-27 06:17:44 9M87

Android 翻譯APP

出國還在找貴貴的翻譯機嗎？拿出手機，找到一款 APP 就可以翻譯啦，今天要來跟大家分享這款「語言翻譯」APP，它是一款專門設計用於「說話」和「翻譯」的翻譯 APP，根據官方資料可以翻譯世界上任何語言，用於出國旅行、學習語言都相當方便，完全免費使用，事先下載好翻譯 APP 備在手機裡面，想要用的時候就不用找半天，還找不到好用的 APP 囉！更多實用翻譯 APP 你可以參考：對話翻譯取代翻譯機，支援全世界 105 語言，雙向語音辨識翻譯沒問題（iOS、Android）

Android 翻譯APP

△ 目前這款翻譯 APP 只在 Android 上面上架，如果你是 iPhone 使用者文章手段有另外的 APP 可以下載。回到正題，到 Google Play 商店就可以下載啦，下載之後開啟就直接是翻譯主界面囉。

語言翻譯

△ 支援的語言，根據官方的資料，可以翻譯世界上任何一個國家的只要語言，點擊國旗就會跑出下拉式選單可以切換語言，上面的對話直接輸入要翻譯的來源，然後按下飛機圖示送出，翻譯好的語言就會在下方對話框出現啦。

免費翻譯APP

△ 實測之後比較常用的中翻英、中翻日都相當準確快速，而離線翻譯的部分目前這款 APP 還沒有辦法支援，所以還是需要再有網路的前提下才能進行翻譯喔，輸入語言的方式有文字輸入及語音輸入，翻譯結果的部分，可以按下下方的 Speak 讓系統朗讀出來，可以應用在出國旅行的對話中。

對話翻譯APP

△ 由於是免費提供大家使用的關係，下方不免會看到廣告，不想看到廣告也可以付費解鎖。在功能選單，可以看到自己的歷史翻譯紀錄，對於學習語言來說，可以複習之前查過的翻譯，也可以快速分享、複製與朋友分享。如果正在尋找一款操作簡易的語音翻譯的 APP，趕快把這款收下來就對啦！

下載：
語言翻譯（Google Play 下載）

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