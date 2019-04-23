LINE 推出 OCR 文字辨識及翻譯功能，Android 搶先體驗！

2019-04-23 07:12:52 9M87

LINE OCR

LINE 又推出新功能啦！LINE 於 Android 系統 9.6.0 版本中，新增了 OCR 照片字元辨識功能及翻譯功能，也就是說只要將手機中的 LINE 打開，就可以辨識生活周遭中的圖片，並將圖片中的文字直接提取出來並做到翻譯的功能，我認為這個功能大家應該會蠻有感的！畢竟台灣人使用 LINE 的數量也不少，幾乎是人人都有，出國旅遊時看不懂菜單就可以隨拍隨翻譯啦！一起來看看這個新功能要如何開啟吧～

LINE新功能

△ 首先打開 LINE，點擊左下角的拍照，接著就可以看到有全新的 OCR 選項，可以透過拍照，將照片中的文字提取出來，直接傳送到聊天室，或者直接翻譯使用。

LINE 照片辨識文字

△ 拍完照片之後，可以看到有文字的地方全部都被標記出來，繁體中文的辨識非常精準，直接點擊你要擷取的文字方塊，就可以直接傳送到聊天室裡面啦！

OCR文字辨識工具

△ 點擊之後的方快會變成綠色方塊，按下下一步之後，方塊裡面的文字就會直接輸入到聊天室的欄位中，按下紙飛機就可以直接傳送出去啦！如果你想進行翻譯功能的話，點擊左下方的地球圖是，就可以選擇要翻譯的語言啦！

LINE 照片文字翻譯功能

△ 目前支援只支援英、日、韓三種語言，選擇之後就可以看到剛剛辨識出來的文字被翻譯啦，直接點擊下一步就可以直接出現在聊天室輸入欄位啦！可惜目前只有 Android 系統可以體驗，用 iPhone 的朋友就在等等啦！

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