想要用新的 LINE 貼圖又捨不得花錢嗎？機會來啦！LINE 熊大農場與「蠟筆小新」合作，推出限時免費下載 LINE「蠟筆小新」貼圖活動，10/22 日前下載 LINE 熊大農場手遊，完成指定任務，就能夠免費下載 LINE 蠟筆小新貼圖，請把握機會，距離活動時間結束還有一段時間，趕快去解任務啦！

△ 下載 LINE 熊大農場手遊，文末有活動連結可以直接點擊前往，下載並安裝之後，就可以開始玩啦！在打開遊戲前，先來了解一下要解哪些任務吧：在活動期間提升農場等級至 8 級，並完成 10 次貨車快遞，即可免費下載「蠟筆小新」貼圖。

△ 第一次下載打開時，會在這個畫面等待大約 10 分鐘左右的時間，等待時間有點長，讓我一度以為是當機了，但其實是遊戲資料正在下載中。

△ 更新跑完之後，就會看到蠟筆小新合作貼圖任務囉，按下 OK 跟著遊戲指示就可以解任務啦。但坦白說，這次的任務小編用了約 1 個小時才完成，建議可以在閒閒沒事、利用下班時間來解，比較不會沒有耐心 XD

△ 任務完成之後，遊戲畫面會自動跳出貼圖領取畫面，按下接收就可以啦！

△ 按下接收之後，畫面會跳轉至 LINE 貼圖下載頁面，按下下載就可以收藏這款貼圖，再次提醒，這次活動只到 10/22，貼圖使用期限為 90 天，話不說說，趕快趁著有空去拿免費貼圖吧！

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