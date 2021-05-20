有趣的 LINE「爬梯子」遊戲功能，讓你自己決定你的抽籤運氣吧！

想在 LINE 群組中舉辦抽獎活動或決定今天誰要買飯嗎？那麼趕緊透過好玩的 LINE「爬梯子」遊戲決定自己的命運吧！這個 LINE「爬梯子」遊戲，擁有隨機抽籤的功能，可以讓你選擇 1 對 1 或者在群組聊天室中，按照人數輸入抽籤選項，就能讓每個參與者與選項隨機配對，看看誰今天是比較雖誰比較幸運，當然你也可以決定今天要去買飯的人選，是不是很有趣呢！就讓我們往下看 LINE「爬梯子」遊戲教學吧！如何在 LINE 中清楚分帳呢？趕緊參考這篇：LINE 分帳機器人 「 多多分帳 」

LINE「爬梯子」遊戲功能教學

有趣的 LINE「爬梯子」遊戲功能，讓你自己決定你的抽籤運氣吧！

首先讓我們在 LINE 群組中下方點選「＋」按鈕，接著在點選「爬梯子」遊戲功能。

有趣的 LINE「爬梯子」遊戲功能，讓你自己決定你的抽籤運氣吧！

接著選擇要參加抽籤的人選（最多 30 人），並按「下一步」，開始輸入抽籤選項內容，有多少人參加就會有多少個選項可以填，輸入完畢確認沒問題後就能按下「開始」進行抽籤囉！

有趣的 LINE「爬梯子」遊戲功能，讓你自己決定你的抽籤運氣吧！

接著，只要點選上方的個人圖片或底下的抽籤選項，就會開始爬梯子進行抽籤了，遊戲結束後，就可點選下方的「查看全部結果」，將遊戲結果傳送至群組中。

有趣的 LINE「爬梯子」遊戲功能，讓你自己決定你的抽籤運氣吧！

當抽籤結果傳送到 LINE 群組後，大家就能點擊查看抽籤結果，得知中獎人是誰囉！對於想快速要在 LINE 群組內決定某事又讓某人來做或抽獎的話，就趕緊透過這個 LINE「爬梯子」遊戲來決定吧！

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訪客留言

有趣的 LINE 爬梯子遊戲功能，讓你自己決定你的命運之籤吧！ 參考資料

金門日報全球資訊網 -學生園地
因此，她決定，購買一千條藍絲帶，感謝身邊的人。 主管想到自己平日太忙，不夠關心兒子，他想到十四歲的兒子，都沒有時間照顧兒子，有一天他回家時對兒子說：「親愛的孩子，我知道你一直很努力，我以你為榮，我要把藍絲帶頒給你。
&lt;![CDATA[101年小論文比賽競賽 成果]]&gt;
http://ebook.slhs.tp.edu.tw/books/slhs/47/ 101學年度 全國小論文得獎作品集二
命運決定！用LINE群組的「爬梯子」定勝負-- 上報 生活
2017年7月13日 — 說到「爬梯子」，大家應該都有玩過這個紙上遊戲吧！ ... 下次碰到需要抽籤決定的事情，你們也來試試LINE 的爬梯子吧！ ... 次都要由你決定是不是很煩，不如就在群組開啟投票，逼著大家在限定期間內，投下自己那神聖的一票。 ... 如果你是個有決定障礙的朋友，透過這些小工具，讓你的好友們來幫忙決定吧！
Line 使用常見問題 (超詳細) - Anson
LINE有抽籤功能? 需要抽籤的時候，新功能「爬梯子」就是命運的輪盤，可以輕鬆地製作一個抽籤遊戲，在一對一聊天與群組中都可以使用。更新到LINE 7.3.0之後，到聊天室中的「＋」點開選單，就可以看到新功能「爬梯子」的選項了。 LINE 有投票表決功能？ ...
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LINE 更新又有驚喜？超實用的「爬梯子」與「話題投稿」功能 ...
2017年5月5日 — 有點類似命運的輪盤或隨機抽籤的功能，在1對1的或者群組中，可以利用 ... 與三五好友玩爬梯子遊戲，讓LINE亂數來決定你的命運相當有創意。
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