想在 LINE 群組中舉辦抽獎活動或決定今天誰要買飯嗎？那麼趕緊透過好玩的 LINE「爬梯子」遊戲決定自己的命運吧！這個 LINE「爬梯子」遊戲，擁有隨機抽籤的功能，可以讓你選擇 1 對 1 或者在群組聊天室中，按照人數輸入抽籤選項，就能讓每個參與者與選項隨機配對，看看誰今天是比較雖誰比較幸運，當然你也可以決定今天要去買飯的人選，是不是很有趣呢！就讓我們往下看 LINE「爬梯子」遊戲教學吧！如何在 LINE 中清楚分帳呢？趕緊參考這篇：LINE 分帳機器人 「 多多分帳 」

LINE「爬梯子」遊戲功能教學

首先讓我們在 LINE 群組中下方點選「＋」按鈕，接著在點選「爬梯子」遊戲功能。

接著選擇要參加抽籤的人選（最多 30 人），並按「下一步」，開始輸入抽籤選項內容，有多少人參加就會有多少個選項可以填，輸入完畢確認沒問題後就能按下「開始」進行抽籤囉！

接著，只要點選上方的個人圖片或底下的抽籤選項，就會開始爬梯子進行抽籤了，遊戲結束後，就可點選下方的「查看全部結果」，將遊戲結果傳送至群組中。

當抽籤結果傳送到 LINE 群組後，大家就能點擊查看抽籤結果，得知中獎人是誰囉！對於想快速要在 LINE 群組內決定某事又讓某人來做或抽獎的話，就趕緊透過這個 LINE「爬梯子」遊戲來決定吧！