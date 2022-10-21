



很久沒有下載新的 LINE 貼圖了嗎？小編這裡整理 11 月份 5 款限時免費 LINE 貼圖給各位，包含：《功夫小子》、《35 週年紀念貼圖「玩獸」》、《刷子日常與萬聖節》、《野生喵喵怪》、《熊超人》，基本上大部分只要加入官方 LINE 好友就可以免費下載，都用同一款 LINE 貼圖的朋友，趕緊下載起來，年底了換換聊天貼圖風格啦。

(以下依照免費貼圖下載到期時間排列)

1.《LINE 購物 × 功夫小子》免費貼圖

下載期限：2022/10/28 止

使用期限：90 天

下載：《LINE 購物 × 功夫小子》

備註：開通「LINE 購物 App」，搖 3 下即可免費領取

2. 《35 週年紀念貼圖「玩獸」》

下載期限：2022/11/01 止

使用期限：90 天

下載：《35 週年紀念貼圖「玩獸」》

備註：加入「國家兩廳院」好友，即可下載免費貼圖（限量 10 萬名）。

3. 《LINE 購物護照★刷子日常與萬聖節》

下載期限：2022/11/11 止

使用期限：90 天

下載：《LINE 購物護照★刷子日常與萬聖節》

備註：加入「LINE 購物護照」好友即可領取。

4. 《LINE TV × 野生喵喵怪》

下載期限：2022/11/16 止

使用期限：180 天

下載：《LINE TV × 野生喵喵怪》

備註：加入「LINE TV」好友即可領取。

5. 《LINE 熱點 × 熊超人》

下載期限：2022/11/17 止

使用期限：90 天

下載：《LINE 熱點 × 熊超人》

備註：加入「LINE 熱點」好友即可領取。