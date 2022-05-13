你也是蠟筆小新的愛好者嗎？好消息來啦，LINE 六月份共有 7 款限時免費貼圖，其中就有大家最愛的蠟筆小新 LINE 貼圖，此外，還有劉伯伯是隻貓、魚子醬、軟爛貓咪、天竺鼠布丁等可愛又實用的貼圖，小編通通幫大家整理出來啦，很久沒下載 LINE 貼圖的你，趕快將本次的限時免費貼圖收下吧！
（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）1. LINE購物 × ATM免費貼圖
下載期限：2022/5/28 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物 × ATM免費貼圖
備註：打開 LINE 購物搖一搖即可下載
2. LINE購物 夯話題×軟爛貓咪
下載期限：2022/6/1 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物 夯話題×軟爛貓咪
備註：加入官方帳號好友即可免費下載
3. 動起來！大膽做自己的Dew Dew熊
下載期限：2022/6/2 止
使用期限：180 天
下載：動起來！大膽做自己的Dew Dew熊
備註：加入官方帳號好友即可免費下載
4. 禮藍動保x連環泡有芒果x劉伯伯是隻貓
下載期限：2022/6/2 止
使用期限：180 天
下載：禮藍動保x連環泡有芒果x劉伯伯是隻貓
備註：加入官方帳號好友即可免費下載
5. LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁
下載期限：2022/6/4 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁
備註：加入官方帳號好友即可免費下載
6. LINE購物×魚子醬
下載期限：2022/6/8 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物×魚子醬
備註：加入官方帳號好友即可免費下載
7. 熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖
下載期限：2022/6/9 止
使用期限：90 天
下載：熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖
備註：熊大農場完成 10 次貨車快遞即可下載