你也是蠟筆小新的愛好者嗎？好消息來啦，LINE 六月份共有 7 款限時免費貼圖，其中就有大家最愛的蠟筆小新 LINE 貼圖，此外，還有劉伯伯是隻貓、魚子醬、軟爛貓咪、天竺鼠布丁等可愛又實用的貼圖，小編通通幫大家整理出來啦，很久沒下載 LINE 貼圖的你，趕快將本次的限時免費貼圖收下吧！

（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）

1. LINE購物 × ATM免費貼圖

下載期限：2022/5/28 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物 × ATM免費貼圖

備註：打開 LINE 購物搖一搖即可下載

2. LINE購物 夯話題×軟爛貓咪

下載期限：2022/6/1 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物 夯話題×軟爛貓咪

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

3. 動起來！大膽做自己的Dew Dew熊

下載期限：2022/6/2 止

使用期限：180 天

下載：動起來！大膽做自己的Dew Dew熊

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

4. 禮藍動保x連環泡有芒果x劉伯伯是隻貓

下載期限：2022/6/2 止

使用期限：180 天

下載：禮藍動保x連環泡有芒果x劉伯伯是隻貓

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

5. LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁

下載期限：2022/6/4 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

6. LINE購物×魚子醬

下載期限：2022/6/8 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物×魚子醬

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

7. 熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖

下載期限：2022/6/9 止

使用期限：90 天

下載：熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖

備註：熊大農場完成 10 次貨車快遞即可下載